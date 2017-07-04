За оформление аварии без ГИБДД выплата вырастет в 2 раза

4 июля. FINMARKET.RU - Правительство поддержало проект Минфина об увеличении лимитовпо так называемому Европротоколу. Вместо 50 тыс. рублей предлагается установить 100 тыс. рублей. Европротоколом называется упрощенноебез вызова сотрудников ГИБДД на место происшествия. То есть двое пострадавших заполняют единую форму бланка извещения о ДТП, после чего каждый из них передает свой экземпляр в свою страховую компанию, напоминает "Российская газета"

Воспользоваться Европротоколом могут те, кто попал в аварию, в которой пострадало только два транспортных средства. Оба владельца застрахованы по ОСАГО. В результате ДТП пострадали только транспортные средства и нет пострадавших. Еще одно важное условие, что у участников аварии нет сомнений в обстоятельствах аварии. То есть они согласны, что один проехал на красный сигнал светофора или не успел затормозить.

При этом законопроект предусматривает не только увеличение выплат по Европротоколу, но и отмену некоторых обязательных элементов фиксирования аварии - координат происшествия, установленных с помощью ГЛОНАСС, фото-, видеоматериалов, переданных через специальный сервер, определения сотовыми операторами положения мобильного телефона.

В проекте заложена возможность оформить Европротокол и при разногласиях у водителей по поводу аварии. Отмена условия об обязательном отсутствии разногласий относительно обстоятельств ДТП и перечня видимых повреждений приведет к невозможности урегулирования страховщиком части страховых случаев, оформляемых по европротоколу.

Если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату.

При этом никакие технические средства не смогут со 100-процентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс считает, что необходимо в спорных ситуациях (когда у участников есть разногласия относительно обстоятельств ДТП) вызывать на место ДТП сотрудников ГИБДД для фиксации всех обстоятельств и проведения административного расследования.

Страховые компании предлагают установить, что для выполнения требований по "безлимитному Европротоколу" обстоятельства ДТП должны фиксироваться и с помощью геолокации, и с помощью технических средств.