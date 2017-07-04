Закон о реновации вступил в силу раньше ожидаемого

4 июля. FINMARKET.RU - Федеральныйо реновации фактически заблокировал включение в программу реновации домов, которые не вошли туда до его опубликования.

В статье 14 закона о реновации говорится, что в проект программы могут быть включены только те дома, в которых голосование по этому вопросу было проведено до дня вступления в силу закона, то есть до 1 июля. Правительство Москвы 14 июня внесло поправки в свое постановление о реновации, которыми сдвинуло крайний срок голосования по вопросу о сносе и переселении дома с 15 июня на 15 июля 2017 года: речь шла о домах, которые могли принять решение о включении на общем собрании собственников (ОСС). При этом в постановлении оговаривалось, что голосование может быть проведено до 15 июля, но "не позднее дня вступления в силу закона" о реновации. На момент принятия постановления дата вступления в силу закона оставалась неизвестной, в этот день Госдума только утверждала поправки в третьем чтении. Исходя из этого, жильцы ряда домов запланировали ОСС на первую половину июля.

Но уже 28 июня Совет федерации утвердил закон, а 1 июля его подписал и президент. Согласно статье 15 закона, он вступает в силу со дня его официального опубликования (1 июля). Таким образом, никакие голосования граждан после этой даты уже не будут иметь значения для включения дома в программу реновации: теперь для этого потребуются изменения в закон, пишет "Коммерсант"

По данным газеты, практически в каждом из более 80 районов Москвы, подлежащих реновации, есть 10-15 домов, где назначены собрания на период со 2 по 10 июля. В том числе это дома, которые в МФЦ и "Активном гражданине" проголосовали против включения в программу, но ряд собственников квартир в них хотят изменить ситуацию (провести ОСС об исключении из программы можно вплоть до заключения первого договора об обмене жилья).

Юристы подтверждают, что ОСС для включения в программу теперь недостаточно. Собрание можно провести, но потом придется обратиться к московским властям с требованием внести поправки в федеральный закон о переносе даты окончания голосования.

"Вызывает удивление, что такому серьезному закону установили дату вступления в силу со дня официального опубликования, - говорит Константин Савин из адвокатской консультации "Павлова и партнеры".- Обычно по федеральным законам дают какой-то переходный период, чтобы как минимум дать людям возможность прочитать его и подготовиться. В данном случае было бы логично отсрочить вступление закона в силу хотя бы на два-три месяца, чтобы желающие могли провести ОСС".

Однако ситуация может измениться. "Я думаю, что власти могут разрешить таким гражданам голосовать и таким домам участвовать в реновации, а в закон будут внесены изменения, - считает старший юрист юридической компании СТРИМ Мария Понаморева.

Но если изменений не будет, жителям придется пройти долгий путь: обратиться к правительству Москвы с требованием о включении, а затем в суд общей юрисдикции. "На момент принятия решения о проведении ОСС дата окончания голосования была 15 июля, собрание было запланировано, уведомления о нем разосланы, а день вступления в силу закона нельзя было предугадать", - объясняет К.Савин. Если в общих судах выиграть не удастся, то следующим шагом, по мнению юристов, может стать обращение в Конституционный суд за признанием неконституционными норм о вступлении в силу закона о реновации.