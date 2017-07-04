"Закон Яровой" могут отсрочить на 5 лет

4 июля. FINMARKET.RU - В России вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова могут отсрочить на 5 лет - с 2018 года на 2023 год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает положительный отзыв на соответствующий законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина.

О том, что комиссия вчера рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект, рассказал источник, близкий к комиссии, и подтвердил участник заседания.

По информации собеседников газеты, авторам документа дали время на его доработку. В статье отмечается, что ответа от комиссии А.Беляков в понедельник вечером еще не было.

Как пояснил один из источников "Ведомостей", то, что отзыв нужно доработать, на практике означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях.

"Ведомости" напоминают, что на подготовку к исполнению закона у операторов остается год - антитеррористические поправки И.Яровой и В.Озерова вступят в силу 1 июля 2018 года. А.Беляков и О.Шеин предложили отсрочить на 5 лет его вступление в силу, пишут "Ведомости".

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что ведомство предлагает поэтапное введение положений так называемого "закона Яровой". По его словам, поэтапность касается многих моментов, но в первую очередь речь идёт о поэтапности в части регионов действия закона. Н.Никифоров сообщил, что ведомство внесло соответствующие предложения.

7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом И.Яровой и сенатором В.Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

"Антитеррористические поправки", в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Также сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции находится инициатива А.Белякова, предлагающая перенести на 2023 год срок вступления в силу положений "закона Яровой", однако пресс-служба комитета отмечала, что не планирует ее поддерживать. Также эта инициатива не поддерживалась профильным комитетом Совета Федерации.