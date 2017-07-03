Займы в МФО для малого бизнеса вырастут в 1,5 раза

3 июля. FINMARKET.RU - Максимальная сумма кредитов малому и среднему бизнесу, которую он может получить через микрофинансовые организации, вырастет с 3 до 5 млн рублей. Соответствующий законопроект готовят в Минэкономразвития, пишет "Российская газета"

По мнению министерства, "увеличение максимального размера микрозайма для(микрофинансовая организация) до 5 млн необходимо в целях формирования непрерывной линейки доступности финансовых продуктов для субъектов МСП", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Первый вице-президент "ОПОРА России" Владислав Корочкин уверен, что увеличение суммы кредита для малого и среднего бизнеса - это благо.

Однако, по его словам, "важно, чтобы "те компании, которые берут такие, не попадали в кабалу к микрофинансовым организациям".

Эксперт не исключает, что подобные кредиты могут быть интересны рынку. "Особенно если проценты по таким займам, займам на развитие производства, будут все-таки ниже, чем у кредитов населению на потребительские цели", - объясняет он.

Минэкономразвития также дало старт новой программе льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

По словам замминистра экономического развития РФ Олега Фомичева, федеральным бюджетом на реализацию программы в 2017 году предусмотрено более 350 млн рублей.

При этом размер субсидии в рамках возмещения для кредитных организаций будет рассчитываться исходя из разницы между значением ключевой ставки Банка России, которая на сегодня составляет 9% годовых на дату выплаты субсидии, и значением процентной ставки, установленной Банком России по "Программе 6,5".

Начиная с августа этого года компенсации будут подлежать только кредиты на инвестиционные цели, которые будут выдаваться на следующих условиях: ставка для среднего и малого бизнеса 9,6% и 10,6% соответственно, срок предоставления кредита - до 5 лет, размер кредита - от 5 млн рублей до 1 млрд рублей.

"Таким образом, программа возмещения сначала компенсирует ожидаемый спад объемов кредитования в связи с исчерпанием ключевыми банками лимитов по "Программе 6,5", а с 1 августа 2017 года начнет действовать как инструмент доступного инвестиционного кредитования МСП", - уточнил О.Фомичев.