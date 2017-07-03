Продажи туров за рубеж на зимний период заметно увеличились

3 июля. FINMARKET.RU - Продажи туров за рубеж на осенне-зимний период на этапе раннего бронирования заметно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные опрошенных "Коммерсантом" представителей туристического рынка. Так, по расчетам Travelata.ru, речь о двукратном росте продаж. В OnlineTur.ru говорят об увеличении спроса на этапе раннего бронирования на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В центре бронирования объединенной сети «Горячие туры» и ТБГ (ЦБОС) тоже отмечают двукратное увеличение числа заявок от путешественников. Похожие данные у туроператоров.

Наиболее популярным направлением на осенне-зимний период на этапе ранних продаж большинство опрошенных “Коммерсантом” турагентов назвали Турцию. Так, по оценкам гендиректора Level.Travel Дмитрия Малютина, сейчас это направление генерирует 32% ранних продаж, годом ранее на первом месте была Греция, доля которой за год сократилась с 22% до 12%.

Но главным трендом нового туристического сезона может стать рост популярности экзотических направлений. Наиболее быстрорастущими направлениями в OnlineTur.ru называют Мальдивы, спрос на которые за год увеличился в 2,5 раза. Представитель компании Игорь Блинов связывает это с тем, что направление стало более доступным по цене. Интерес к Доминиканской Республике, по его словам, вырос на 40%. В ЦБОС отмечают, что в пятерке наиболее востребованных осенне-зимних направлений в этом году появилась Куба: страна заняла пятое место, на котором в прошлом году находилась. Лариса Аханова добавляет, что 28-процентный рост турпотока в Доминиканскую Республику и 30-процентный — на Пхукет уже стали основанием для возвращения собственных полетных программ по этим направлениям. Двукратный рост на зимний период, по ее словам, также показывают ОАЭ. В Anex Tour тоже отмечают рост интереса к экзотическим направлениям — Доминиканской Республике, Кубе, Шри-Ланке, Мальдивам.

Начавшееся этим летом падение интереса организованных путешественников к России, по всей видимости, тоже сохранится.

Рост динамики ранних бронирований на летние месяцы на зарубежных направлениях отмечался и минувшей зимой. Тогда туроператоры говорили о трехкратном увеличении продаж туров в некоторые страны: с большим отрывом в структуре спроса лидировала Турция, а Россия, наоборот, все меньше интересовала путешественников. Этот тренд стал определяющим для всего летнего сезона.