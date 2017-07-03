Через три года пенсии вырастут в среднем до 15,5 тыс. руб.

3 июля. FINMARKET.RU - В 2020 году в среднем страховая пенсия по старости вырастет до 14,9 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 1,13 раза. Таким образом,неработающих пенсионеров, которые каждый год индексируют, поднимутся до 15,5 тысячи рублей, рассказал зампред правления Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Что касается следующего года, то средний размер социальной пенсии (по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие) составит 8,9 тысячи рублей, в 2019 году - 9,5 тысячи.

Страховую часть пенсии в следующем году повысят на 3,8%, социальные - на 1,2%. А цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. В последующие два года, в 2019 г. и 2020 г., пенсия по старости будет прибавлять по четыре процента в год, а социальная по 3,9% и 3,6% соответственно, добавил А.Куртин.

Он также рассказал, что бюджет Пенсионного фонда в 2018 году сформирован по доходам в объеме 8,4 триллиона рублей, а в 2020 году доходы станут более 9 триллионов рублей, пишет "Российская газета".

По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, не исключено, что повышение пенсий в следующем году может произойти и на больший процент, чем 3,8%, поскольку инфляция за год может не уложиться в эти цифры, а по закону страховая пенсия по старости должна индексироваться на реальный процент инфляции.

Также эксперт считает, что было бы неплохо, если правительство вернуло бы индексацию пенсий работающих пенсионеров. Но Смирнов сам признает: навряд ли такой шаг будет сделан в ближайшее время.

Как ранее отметили в Минтруде, для индексации пенсий работающим пенсионерам нужно 200 миллиардов рублей, но вопрос возврата повышения пока не закрыт.