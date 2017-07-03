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03 июля 2017 года 09:02
Через три года пенсии вырастут в среднем до 15,5 тыс. руб.
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DPA/TASS
3 июля. FINMARKET.RU - В 2020 году в среднем страховая пенсия по старости вырастет до 14,9 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 1,13 раза. Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров, которые каждый год индексируют, поднимутся до 15,5 тысячи рублей, рассказал зампред правления Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Что касается следующего года, то средний размер социальной пенсии (по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие) составит 8,9 тысячи рублей, в 2019 году - 9,5 тысячи. Страховую часть пенсии в следующем году повысят на 3,8%, социальные - на 1,2%. А цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. В последующие два года, в 2019 г. и 2020 г., пенсия по старости будет прибавлять по четыре процента в год, а социальная по 3,9% и 3,6% соответственно, добавил А.Куртин. Он также рассказал, что бюджет Пенсионного фонда в 2018 году сформирован по доходам в объеме 8,4 триллиона рублей, а в 2020 году доходы станут более 9 триллионов рублей, пишет "Российская газета". По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, не исключено, что повышение пенсий в следующем году может произойти и на больший процент, чем 3,8%, поскольку инфляция за год может не уложиться в эти цифры, а по закону страховая пенсия по старости должна индексироваться на реальный процент инфляции. Также эксперт считает, что было бы неплохо, если правительство вернуло бы индексацию пенсий работающих пенсионеров. Но Смирнов сам признает: навряд ли такой шаг будет сделан в ближайшее время. Как ранее отметили в Минтруде, для индексации пенсий работающим пенсионерам нужно 200 миллиардов рублей, но вопрос возврата повышения пока не закрыт.
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Игорь 03.07.2017
Интересно когда дают цифры в сравнении. А они не хотят добавить - что на эти пенсии в 2020 году купить можно будет. Не хотят! Потому что отвечать за эту болтовню будут другие! А те за предыдущих не в ответе.
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