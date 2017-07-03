Штрафы привели к ускорению расселения аварийного жилья

3 июля. FINMARKET.RU - 46 российских регионов, не выполнивших программу расселения аварийного жилья, обязали вернуть в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую "Известиям" предоставил Минстрой. Введение денежных штрафов, по оценке ведомства, позволило существенно повысить темпы расселения и сократить количество брака при строительстве. По мнению экспертов, подобные меры воздействия необходимы, особенно в нынешней экономической ситуации. Штрафы, считают они, могли бы быть еще жестче и распространяться также и на глав городских администраций.

С 2014 года министерство строительства и ЖКХ перешло на жесткую систему контроля выполнения регионами программы расселения аварийного жилья. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий. По оценке Минстроя, за 2014-2015 годы 46 регионов Российской Федерации обязали вернуть выделенную им финансовую поддержку в размере 540,7 млн рублей. От выплаты штрафа были освобождены семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

Больше всего штрафов за невыполнение программы расселения из аварийного жилья было начислено Архангельской области - 84,9 млн рублей. Тверской области пришлось выплатить 67,3 млн рублей, Коми - 61,5 млн рублей, Карелии - 57,8 млн рублей, Ивановской области - 43,2 млн рублей, Забайкальскому краю - 36,8 млн рублей, Томской области - 37,6 млн рублей, Псковской области - 18,3 млн рублей, Вологодской области - 18,8 млн рублей.

В то же время 37 регионов показали темп реализации программы выше запланированного. В их числе Татарстан, Белгородская, Брянская, Владимирская, Новосибирская, Сахалинская, Курская, Орловская, Новгородская области, Хабаровский край.

Регионы возвращают средства в случае недостижения ими целевого показателя "Общая площадь, подлежащая расселению" (начиная с целевого показателя за 2014 год), установленного распоряжением правительства № 1743-р "Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда". Сумма, которую необходимо вернуть в бюджет, складывается из расчета 5 тыс. рублей за один день просрочки за каждое жилое помещение, переселение граждан из которого не было осуществлено. В случае срыва сроков предоставления в Фонд ЖКХ отчетности о ходе реализации региональных программ накладывается штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки. В случае предоставления недостоверной отчетности субъект обязан выплатить 500 тыс. рублей за каждый факт представления недостоверной отчетности.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис в разговоре с "Известиями" пояснил, что меры финансовой ответственности были введены, чтобы обеспечить соблюдение регионами сроков расселения из аварийных домов.

По данным Минстроя, на 1 февраля 2017 года в России расселено более 71% от запланированного на 2014-2017 годы объема аварийного жилья - 7,96 млн кв. м, где проживало 508,15 тыс. человек. Полностью расселили все объемы жилья, признанного аварийным в 2012 году, Ингушетия, Московская, Калининградская, Рязанская и Магаданская области, а также Москва и Санкт-Петербург.