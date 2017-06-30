Поддержка рубля обошлась в $965 на одного россиянина

30 июня. FINMARKET.RU - Падение цен на нефть в 2014–2016 годах создало два глобальных риска для стран, экономика которых "держится" на углеводородах: девальвации национальных валют и потери золотовалютных резервов. Россия к середине 2017 года справилась с этими рисками лучше многих стран, оказавшихся в "ловушке сжатия экспорта", пишут "Известия", ссылаясь на данные исследования "ФинЭкспертизы". Государство в острые годы потратило $965 из золотовалютных резервов в расчете на человека за весь период низких цен, тогда как Саудовская Аравия — $3,6 тыс., Катар — $2,8 тыс., Норвегия — $1,4 тыс. Рубль при этом к сегодняшнему дню отыграл большую часть понесенных тогда потерь.

Золотовалютные резервы Банка России сократились на $142 млрд в период значительного падения цен на нефть. Эти деньги были направлены на поддержание курса рубля через валютные интервенции. В ноябре 2014 года ЦБ в том числе для сохранения резервов перевел рубль в свободное плавание, прекратив тратить ЗВР.

Большинство нефтедобывающих стран пошли другими путями: они либо приняли решение не допускать ослабевания национальной валюты и тратить резервы (как Саудовская Аравия) либо не тратить резервы совсем и отпустить валюту (как Казахстан). Центробанк Норвегии, как и российский, выбрал «золотой» путь снижения рисков — умеренно тратить резервы и плавно девальвировал норвежскую крону на 42%.

Меньше всех потратился на кризис Казахстан — всего $75 на человека, но и золотой запас у страны относительно небольшой — около $30 млрд. Также немного потратили Нигерия ($80 на жителя), Венесуэла ($187), которая тратила резервы, пока они не исчерпались.