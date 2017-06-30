Переход ТВ на "цифру" запланирован на октябрь 2018 года

30 июня. FINMARKET.RU - Россия перейдет на цифровое телевещание в октябре 2018 года, подтвердил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

По его словам, переходна цифру" затрагивает интересы многих сторон: вещателей, рекламодателей и в первую очередь, телезрителей. И, как сказал А.Романченко, лучше, чтобы для приема цифрового эфирного ТВ в доме был цифровой телевизор и антенна, но можно обойтись и цифровой приставкой к старому телевизору. "Обращаю внимание на это! Можно установить приставку. Рынок насыщен. В продаже есть более 300 моделей цифровых приставок по цене от 650 рублей. В розничной торговле представлены и 1662 модели телевизоров поддержкой стандарта DVB-T2 с ценами от 6740 рублей", - сказал руководитель РТРС.

Он также отметил, что по данным социологических исследований, зрителей цифры уже больше половины от общего числа зрителей эфира.

"Цифровой эфир охватит 98 с небольшим процентов населения. Более полутора процентов остаются вне зоны цифрового эфира", -сообщил А.Романченко.

Говоря о том, как в целом идет переход на цифру, он отметил, что первый мультиплекс доступен уже более чем 94% населения, цифровую телесеть самого передового вещательного стандарта DVB-T2 можно считать построенной.

"Позже, чем изначально планировалось. Но, тем не менее, успешно. Из 5028 объектов осталось достроить 317 в 17 регионах. В 68 регионах сеть построена полностью. Осталось охватить 4%. Это немного, но это сложные 4%", - сказал глава РТРС. По его словам, показатели охвата растут медленно, потому что "сейчас мы строим объекты для небольших населенных пунктов".

А.Романченко также сообщил, что для трансляции второго мультиплекса на сегодня построены почти 3 тыс. объектов, технический охват составляет более 88% населения страны. "Но в соответствии с ФЦП до 2018 года передатчики второго мультиплекса включаются только в городах с населением более 50 тысяч человек. Поэтому сейчас сигнал транслируют 235 объектов в крупных рекламоемких городах "50 плюс". Их могут принимать почти 67% россиян", - добавил он..