Крупнейшие банки будут штрафовать за невыдачу кредитов

30 июня. FINMARKET.RU - Минфин поддержал идею Счетной палаты штрафовать, которые воспользовались антикризисной правительственной программой помощи, но при этом не нарастили объемы кредитования реального сектора. Штрафы предполагаются в объеме не более 2% полученной в рамках докапитализации суммы, пишут "Известия", ссылаясь на замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, решение принял наблюдательный совет Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на этой неделе. Эксперты считают, что штрафы такого размера вряд ли заставят банки изменить политику кредитования реального сектора.

Как напоминают "Известия", правительство в 2015 году из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало крупнейшие банки на 1 трлн рублей, выдав им в капитал облигации федерального займа (ОФЗ). Помощь получили ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, банк "ФК Открытие", Альфа-банк, Новикомбанк, Связь-банк, "Уралсиб" и др. Участие в программе обязывает банки выполнять ряд условий, самое главное из которых — увеличивать кредитный портфель на 1% ежемесячно через ипотеку, ссуды малому и среднему бизнесу и проектам по приоритетным направлениям, определенным государством. Счетная палата неоднократно указывала, что банки оказались неспособны выполнить это условие, и настаивала на штрафах. Также условия докапитализации предполагали неувеличение вознаграждения менеджменту в течение трех лет.

АСВ, по словам Алексея Моисеева, приняло решение применять штрафы ко всем нарушающим условия программы банкам — размер финансовых санкций будет определяться советом директоров АСВ. Но в любом случае это будет не более 2% от полученной в рамках докапитализации суммы. Решение было принято на заседании совета директоров АСВ, состоявшемся во вторник.

"Штрафы будут применяться только к тем банкам, по которым выявили нарушения, связанные с двумя условиями: превышение уровня зарплаты или ненаращивание кредитования положенными темпами, то есть на 1% в месяц", — уточнил Алексей Моисеев.

"Штраф до 2% от суммы предоставленного капитала по программе ОФЗ для тех банков, которые нарушали условия, вероятно, не станет непосильной ношей, если, конечно, он будет одноразовым. Для них он станет дополнительной платой за пользование этими средствами", — уверен аналитик рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.