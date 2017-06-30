Расходы на "цифровую революцию" в РФ составят около 30% ВВП в год - ЦСР

30 июня. FINMARKET.RU - Программа Центра стратегических разработок (ЦСР) по переходук цифровой экономике, переданная президенту Владимиру Путину, оказалась существенно масштабнее, чем усиление существующей инфраструктуры. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы ЦСР, совокупные средства, которые из всех источников предлагается потратить в процессе реформы, составляют в 2018-2024 годах 185 трлн руб., или около 30,8% ВВП в год. Самаможет поразить любое воображение, более трезвая оценка - до 40-45% активности государства, госкомпаний и их партнеров из частного сектора в избранных секторах экономики (это почти все ключевые сектора, включая АПК и транспорт) необходимо осуществлять в рамках проекта рывка к новому типу экономики.

Доклад ЦСР является одним из наиболее здраво оценивающих среднесрочные перспективы экономики РФ в свете усилий, предпринимаемых ведущими экономиками мира (США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Южная Корея) в рамках "четвертой промышленной революции" после кризиса 2008 года и вероятного достижения пределов производительности труда в предшествующее десятилетие.

Так, доклад констатирует, что в настоящее время основой для старта изменений в промышленности являются так называемые платформенные компании, которые предположительно будут после 2025 года центром большинства новых промышленных решений: в РФ это 3 компании, в КНР - 64, в США - 63, в Великобритании - 9. При этом, несмотря на все проблемы, потенциал быстрого перехода к "цифровой экономике" оценивается как достаточно высокий, однако "дверь" для промышленности и других секторов в новый тип экономики "стремительно закрывается".

Главная идея ЦСР, на взгляд "Ъ", в том, что при высокой централизации экономики, высокой доле присутствия государства в ней и в существовании более или менее эффективной "вертикали власти" есть не только осознаваемые авторами доклада проблемы, но и возможности. Полуадминистративное и управленчески адекватное перенаправление до трети ВВП на цели стремительной трансформации из сырьевой экономики, будущего аутсайдера новой структуры глобальной промышленности, в одного из лидеров считается ЦСР возможным - хотя определение программы как "революции" точно описывает предполагаемый характер потенциального сопротивления ее реализации.

Согласно схеме ЦСР, политически "цифровую революцию" (вернее, ее первый этап, до 2024 года) предлагается оформить серией новых "майских указов" 2018 года. При президенте предлагается создать два новых полномочных органа: федеральное агентство или центр по трансформации госкомпаний и президентскую комиссию по переходу к цифровой экономике. План предполагает подчинение деятельности госкомпаний и госкорпораций целям "цифрового перехода" под давлением "президентской ветви власти", а также через приватизацию и вовлечение их в создаваемые технологические консорциумы.

В структуре правительства программа потребует создания группы специализированных научно-технологических агентств. Частью проекта является преобразование Российской академии наук (РАН 2.0) в институт развития, а также создание группы целевых фондов и специнститутов по поддержке высокорисковых разработок и исследований.

На уровне федерального бюджета усилия по "цифровизации" должны быть описаны и реализованы принципиально новой госпрограммой (ГП) "Российская технологическая революция", а также заменой существующей ГП "Развитие науки и технологий до 2020 года" на новую ГП "Научно-технологическое развитие" с 2018 года. Для получения части финансирования предлагается реанимировать старую идею "инфраструктурных облигаций" - впрочем, основная доля инвестиций в проект должна быть частной.

Как предполагает ЦСР, сама по себе реализация такой масштабной программы вызовет оживление инвестиций, в том числе внешних.