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29 июня 2017 года 14:12
Медведев пообещал индексацию пенсий на размер инфляции
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Александр Астафьев/ТАСС
В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на индексацию пенсий и на выплату "материнского капитала", заверил премьер Дмитрий Медведев. Однако проиндексированы будут пенсии только неработающих пенсионеров
29 июня. FINMARKET.RU - Все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы в 2018 году на размер инфляции, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. "Бюджет Пенсионного фонда определен с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются", - заявил Д.Медведев на заседании правительства РФ. По его словам, в бюджете Пенсионного фонда заложены деньги и на выплату "материнского капитала". "Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован", - подчеркнул Д.Медведев. "Мы продолжим выполнять наши социальные обязательства, включая выплату пенсий, различных пособий, оплату больничных листов, оказание людям бесплатной медицинской помощи", - добавил глава правительства, пояснив, что это будет делаться за счет внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования. Он сообщил, что деньги Фонда социального страхования пойдут в первую очередь на страхование случаев временной нетрудоспособности, от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и на выплату так называемых "декретных". Большую часть расходов федерального Фонда обязательного медицинского страхования составят субвенции бюджетным территориальным органам обязательного медицинского страхования. Средства направляются на финансирование медицинской помощи, включая и высокотехнологичную помощь, в регионах, а также на повышение средней зарплаты медработникам. Кроме того, подчеркнул Д.Медведев, из бюджета Фонда, как и прежде, направляются трансферты на оплату родовых сертификатов. Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам решится не ранее 2020 года В декабре 2015 года был подписан закон, в соответствии с которым индексация пенсий работающих пенсионеров приостанавливалась. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, возможность вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам может появиться в 2020 году. "Мы принимали решение, чтобы работающим пенсионерам не индексировать пенсии, но при выходе на пенсию такой работник получит индексацию с учетом отработанного времени, индексация будет компенсирована. Это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов с одной стороны, с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии. Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности", - сказал А.Силуанов, выступая в начале июня в Госдуме. Министр пояснил, что на 2018-2019 годы бюджет РФ будет "достаточно сложный и этот бюджет адаптационный к новым условиям экономики". "С 2020 года у нас появляется возможность увеличивать расходы, обязательства. Считаю, что в 2020 году мы могли бы реализовать целый ряд новых программ, о которых мы говорим, в том числе, и в Госдуме. Полагаю, что вопрос о пенсиях работающих пенсионеров может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы", - отметил он.
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Ключевые слова: Россия, пенсии, индексация
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