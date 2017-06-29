Медведев пообещал индексацию пенсий на размер инфляции

В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на индексацию пенсий и на выплату "материнского капитала", заверил премьер Дмитрий Медведев. Однако проиндексированы будут пенсии только неработающих пенсионеров

29 июня. FINMARKET.RU - Все, кроме пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы в 2018 году на размер инфляции, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Бюджет Пенсионного фонда определен с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются", - заявил Д.Медведев на заседании правительства РФ.

По его словам, в бюджете Пенсионного фонда заложены деньги и на выплату "материнского капитала". "Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован", - подчеркнул Д.Медведев.

"Мы продолжим выполнять наши социальные обязательства, включая выплату пенсий, различных пособий, оплату больничных листов, оказание людям бесплатной медицинской помощи", - добавил глава правительства, пояснив, что это будет делаться за счет внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Он сообщил, что деньги Фонда социального страхования пойдут в первую очередь на страхование случаев временной нетрудоспособности, от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и на выплату так называемых "декретных".

Большую часть расходов федерального Фонда обязательного медицинского страхования составят субвенции бюджетным территориальным органам обязательного медицинского страхования. Средства направляются на финансирование медицинской помощи, включая и высокотехнологичную помощь, в регионах, а также на повышение средней зарплаты медработникам. Кроме того, подчеркнул Д.Медведев, из бюджета Фонда, как и прежде, направляются трансферты на оплату родовых сертификатов.

В декабре 2015 года был подписан закон, в соответствии с которымпенсий работающих пенсионеров приостанавливалась.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, возможность вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам может появиться в 2020 году.

"Мы принимали решение, чтобы работающим пенсионерам не индексировать пенсии, но при выходе на пенсию такой работник получит индексацию с учетом отработанного времени, индексация будет компенсирована. Это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов с одной стороны, с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии.

Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности", - сказал А.Силуанов, выступая в начале июня в Госдуме.

Министр пояснил, что на 2018-2019 годы бюджет РФ будет "достаточно сложный и этот бюджет адаптационный к новым условиям экономики".

"С 2020 года у нас появляется возможность увеличивать расходы, обязательства. Считаю, что в 2020 году мы могли бы реализовать целый ряд новых программ, о которых мы говорим, в том числе, и в Госдуме. Полагаю, что вопрос о пенсиях работающих пенсионеров может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы", - отметил он.