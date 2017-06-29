ВВП разгонят роботы и умное потребление

29 июня. FINMARKET.RU - Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может принести мировой экономике дополнительные $15,7 трлн, или 14% глобального, к 2030 году — это больше, чем нынешний совокупный объем экономик Китая и Индии в номинальном выражении, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследовании PwC. Из этой суммы $6,6 трлн придутся на повышение производительности из-за автоматизации бизнес-процессов (включая использование роботов и автономных автомобилей) и улучшения качества работы персонала при помощи ИИ-технологий. Остальные $9,1 трлн — это рост потребительского спроса благодаря персонализации и улучшению качества товаров и услуг за счет ИИ.

PwC проанализировали потенциал внедрения ИИ до 2030 года в восьми регионах и восьми секторах (здравоохранение, автотранспорт, финансовые услуги, перевозка и логистика, коммуникации и развлечения, ритейл, энергетика, производство), выделив около 300 перспективных вариантов применения ИИ. Хотя в краткосрочной перспективе ВВП будет расти главным образом за счет повышения производительности (55% прироста), в дальнейшем на первое место выйдет именно потребительский сектор (58% прироста к 2030 году). От повышения производительности в первую очередь выиграют индустрия и транспорт, поскольку многие их процессы легко поддаются автоматизации. Что же касается повышения качества товаров и услуг, то наибольший потенциал — в здравоохранении и сфере финансовых услуг.