Переход к устойчивому бюджету состоится без реформ и на год раньше плана

29 июня. FINMARKET.RU - Основы бюджетной конструкции на 2018–2020 годы, в целом утвержденной структурами правительства,— рост расходов на соцсферу при сокращении расходов на оборону и национальную экономику, отказ от использования Фонда национального благосостояния в 2018 году, дополнительное сокращение расходов в основном по госпрограммам на 2%, продолжение финансирования антикризисных программ 2017 года на уровне 120 млрд руб. в год. Все это позволит Минфину уже в 2019 году выйти на практически сбалансированный(менее 1% ВВП дефицита) и увеличивать госрасходы в соответствии с ростом доходов уже с 2019 года. Крупных реформ проект бюджета не подразумевает, и пока основная проблема бюджетной конструкции — грядущий с 2020 года дефицит Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на бюджетные проектировки на следующие три года.

По состоянию на 28 июня основные параметры федерального бюджета не содержат никаких следов уже принятых новых решений вплоть до 2020 года. Это не значит, что они не могут быть приняты, но в практике работы Белого дома из этого следует по крайней мере увеличение сроков обсуждений и практически нулевая вероятность принятия каких-либо решений, вступающих в силу 1 января 2018 года. Таким образом, как бы к осени 2018 года ни сложилась судьба двух "планов реформ" — плана действий правительства, разрабатывающегося главой Минэкономики Максимом Орешкиным, и программы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина,— к быстрой реализации они не предназначены, пишет "Ъ".