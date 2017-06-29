Минэкономики придумало, как повысить производительность труда

29 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития представило проект программы повышения производительности труда в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. У программы будет две задачи: повыситьтруда – один из немногих источников ускорения экономического роста в текущих демографических условиях – и поддержать тех, кого уволят.

Увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет поручил в 2012 г. Владимир Путин, срок выйдет в 2018 г. Минэкономразвития на программу просит 29 млрд руб. из бюджета до 2020 г. Большая часть пойдет на решение проблемы безработицы.

Повышать производительность труда Минэкономразвития предлагает постепенно, следует из презентации министерства, на которую ссылается газета. В 2017 г. в программе будут участвовать пять регионов, в 2018 и 2019 гг. – по 10, новые регионы будут прибавляться и дальше.

В каждом отберут компании, которым бюджет наймет консультантов по повышению производительности труда. Их список предстоит одобрить, но в основном это компании из большой четверки аудиторов. Они проанализируют эффективность компании и предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры. В эксперимент войдут средние компании. Критерии выбора – выручка до 30 млрд руб. и большой потенциал к повышению эффективности, говорит источник "Ведомостей".

Будет принцип двух ключей: компании выберут регион, проектный комитет в правительстве выделит субсидии, компании будут софинансировать программу.

Краткосрочные меры – это те, что позволят быстро увеличить производительность труда. Долгосрочные меры требуют серьезных капиталовложений. Денег из бюджета не будет, но компании, участвующие в программе, будут иметь приоритет в очереди за деньгами институтов развития, поясняет источник.

Эффект от эксперимента почувствуют не только избранные компании, но и остальные, надеется министерство.