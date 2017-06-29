В августе в России ждут дефляцию

29 июня. FINMARKET.RU - В предстоящем августе впервые с 2011 года в России может наблюдаться— удешевление товаров и услуг, пишут "Известия", ссылаясь на прогнозы экономистов крупных банков и директора Центра структурных исследований РАНХиГС, бывшего замминистра экономического развития Алексея Ведева. По их подсчетам, дефляция может составить порядка 0,2 п.п. Свой вклад в снижение цен внесет увеличение турпотока за границу на 30% и, как следствие, снижение потребительского спроса в России. Однако препятствием для удешевления товаров и услуг может стать существенное ослабление курса рубля и влияние погодных условий на урожай. В ЦБ и МЭР уверены, что, несмотря на рост выездного туризма, внутренний спрос всё же останется положительным.

В последний раз цены в России снижались в августе 2011 года на 0,2 п.п. А до этого дефляция отмечалась в 2005 году. Этим летом увеличение числа россиян, уезжающих за рубеж, может ослабить наметившийся недавно рост потребительского спроса и привести к дефляции, полагают опрошенные "Известиями" эксперты.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает в августе-сентябре снижение цен в пределах 0,2 п.п.

"Эта дефляция выглядит обоснованной, потому что растет поток выезжающих за рубеж. Это фактор слабого спроса, который дополнительно усиливается отъезжающими", — заявила Наталия Орлова.

Она добавила также, что годовая инфляция в августе-сентябре может выйти на уровни в 3–3,5%.

С Наталией Орловой согласен и директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. По его прогнозу, дефляция в августе составит 0,2–0,3 п.п., из которых 0,1 п.п. может прийтись на слабый спрос из-за увеличения турпотока россиян за границу.