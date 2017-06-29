Россия проигрывает от конфронтации с Западом - ЦСР

29 июня. FINMARKET.RU - России и США нужно начать разработку нового договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, а также постараться сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным.

Данные тезисы содержатся в докладе ЦСР о внешней политике и позиционированию России в мире на 2017-2024 гг., поступившем в распоряжение "Интерфакса".

"Необходимо начать разработку параметров нового договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, который пришел бы на смену Пражскому договору после его истечения в 2021 году. Следует также прилагать усилия по сохранению договора о ракетах средней и меньшей дальности, добиваться устранения взаимных претензий по его исполнению", - говорится в документе.

Эксперты ЦСР считают, что РФ нужно вести с американской стороной диалог в области стратегической стабильности, снимая противоречия по вопросам ПРО в Европе, понимая, что альтернативой будет взаимно опасная гонка стратегических наступательных вооружений.

Как отмечают авторы доклада, необходимо продолжать взаимодействие по вопросам кибербезопасности, сотрудничать в освоении космоса, продолжать диалог по вопросам контроля обычных вооружений в Европе с учетом новых технологических реалий.

По мнению экспертов,проигрывает от конфронтации с Западом, который в ближайшее время останется в числе центров экономического роста, "во многом определяя модель глобализации".

"Конфликт (между Россией и США) содействует маргинализации РФ в международных институтах и проектах, чреват серьезной упущенной экономической выгодой. Россия вынуждена распылять силы на избыточную военно-политическую конкуренцию, отвлекаясь от задач модернизации и развития страны", - говорится в документе.

По мнению экспертов ЦСР, Россия в отношениях с Западом должна ориентироваться на следующие цели: минимизация рисков вооруженного конфликта, поэтапное урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в первую очередь, в Донбассе, поэтапное снятие взаимных санкций и дискриминационных режимов, возвращение к полноценному экономическому сотрудничеству.

Минские соглашения вряд ли будут выполнены и со временем могут быть пересмотрены, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Минские соглашения вряд ли будут выполнены в полном объеме и рано или поздно могут потребовать пересмотра. Дипломатам следует сосредоточиться на выполнении тех положений минских соглашений, которые способствовали бы мирному процессу и были бы приемлемы для всех участников", - говорится в документе. При этом авторы доклада считают, что проведение признанных всеми выборов в конфликтном регионе - достижимый результат.

В документе отмечается, что в ходе украинского кризиса Россия воссоединилась с Крымом, решила проблему базирования Черноморского флота, заблокировала на долгосрочную перспективу членство Украины в НАТО. "Вместе с тем это породило ряд новых серьезных проблем. Россия для Украины - стратегический противник. Вражда укоренилась на уровне политической идеологии и общественного сознания. Украина потеряна для России в качестве делового партнера на долгое время", - пишут авторы.

По их мнению, Киев будет последовательно выстраивать военно-политические отношения с западными структурами без членства в НАТО. "Украинский вопрос обострил отношения с Западом, нанеся ущерб торговле, порождая гонку вооружений, закрывая многие направления сотрудничества, в которых заинтересована сама Россия", - говорится в докладе.

По мнению авторов, этот набор факторов несет риски для России, необходимо принимать последовательные усилия по ликвидации конфликта в Донбассе. "Проблема требует как диалога с Киевом, так и договоренностей с Западом. Одномоментная сделка по Украине невозможна. Дипломатам предстоит длительный, постепенный и неровный процесс урегулирования", - считают эксперты ЦСР.

России надо дистанцироваться от поддержки ультраправых и ультралевых сил в странах ЕС, считают эксперты ЦСР.

"Следует дистанцироваться от внутриполитических процессов внутри ЕС, поддержки ультраправых и ультралевых сил. Целесообразно использовать традиционно крепкие двусторонние отношения с ведущими странами ЕС и планомерно преодолевать сложности в отношениях с проблемными для России партнерами", - говорится в докладе ЦСР.

Кроме того, по мнению авторов, российское присутствие на энергетических рынках ЕС в ближайшие 20 лет будет сокращаться, что связано с политизацией энергосотрудничества и поиском ЕС альтернативных поставщиков. "России необходимо диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей и национальный экспорт в целом", - считают эксперты.

Согласно докладу, РФ и ЕС нужно определить направления и результаты, к которым они могут быть готовы "в нынешней сложной политической обстановке". "В более отдаленной перспективе в российских интересах возвращение к идее четырех общих пространств, провозглашенной партнерами в 2003 году в Санкт-Петербурге: экономического; свободы, безопасности и правосудия; внешней безопасности; науки и культуры", - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что политические противоречия не должны тормозить диалог по визовому вопросу. "Полезно проработать на экспертном уровне потенциальные экономические выгоды для России, и технологии воплощения в жизнь различных вариантов упрощения визовых процедур и их замены другими формами контроля", - предлагают эксперты.