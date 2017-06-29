Банки получили черные списки сомнительных клиентов

29 июня. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг, ЦБ исо вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках "антиотмывочного" законодательства, сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

Первыми черные списки 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базумогут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И хотя список является лишь рекомендацией регулятора, эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к тому, что кредитные организации начнут отказывать им в обслуживании (при отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения "антиотмывочного" законодательства). При этом получившийв обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний — рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился. Источники "Известий" сообщили, что получили базу данных сомнительных клиентов 27 и 28 июня. Один из них сообщил, что сейчас в базе содержится информация о 32 тысячах компаний. В дальнейшем как таковых списков присылаться не будет — банки будут получать по несколько уведомлений ежедневно.

В пресс-службах Центробанка и Росфинмониторинга "Известиям" подтвердили факт обмена информацией о сомнительных клиентах. Информация будет использована в основном для оценки уровня риска клиента.