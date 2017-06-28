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28 июня 2017 года 09:39

За некачественные коммунальные услуги положена компенсация

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее тонкости рассмотрения споров по оплате коммунальных услуг. Одно из важных разъяснений: граждане вправе требовать неустойку и даже компенсацию морального вреда за плохую работу управдомов, пишет "Российская газета".

Например, требовать компенсаций можно, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают установленным требованиям. Перебои с водой, теплом и т.п., превышающие допустимые нормы, тоже повод потребовать деньги. При этом пленум разрешил принимать любые доказательства, предусмотренные ГПК, что воды или света в доме не было. Для доказательства можно использовать аудио- и видеосъемку, показания свидетелей или заключение экспертов.

Лучший вариант, конечно, составить акт. Для этого надо пригласить представителей управляющей компании. Но если управдомы по каким-то причинам не хотят составлять документ, зафиксировать проблемы можно иначе. Как поясняет проект постановления, допустимы видеозаписи, показания свидетелей, заключения экспертов. "Отсутствие вины в оказании услуги ненадлежащего качества или с перерывом доказывается исполнителем коммунальных услуг", - добавляется в постановлении.

Зато и жильцы должны вовремя платить, когда все в порядке. Это бесспорно. Как поясняет постановление, внесение платы за коммунальные услуги является обязанностью не только нанимателя, но и проживающих с ним членов его семьи (дееспособных и ограниченных судом в дееспособности).

"Названные лица несут солидарную с нанимателем ответственность за невыполнение обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги", -- говорится в проекте. То есть родня не сможет спрятаться за спиной главы семейства, если тот должник. Вместе живут - вместе и платить.

Отдельно отмечено, что жильцы не освобождаются от оплаты содержания общего имущества дома, если они им не пользуются. Например, жильцы первых этажей часто отказываются платить за ремонт и содержание лифта. Они не правы. В постановлении пленума специально указано, что за лифт должны платить все соседи. Зато и управляющие компании не имеют права произвольно и в одностороннем порядке повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг. Цены за содержание и ремонт общего имущества жильцов дома должны быть разумными. А отключение коммунальных услуг должнику не должно нести негативных последствий для других жильцов.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РОссия,  ЖКХ

 
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