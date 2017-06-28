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28 июня 2017 года 10:30
Банки фиксируют рост спроса на индивидуальные сейфы
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DPA/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - В отпускной период традиционно растет спрос на индивидуальные банковские сейфы. И нынешний год не исключение. Треть опрошенных "Российской газетой" крупных розничных банков, сообщили, что повышенный спрос на ячейки был зафиксирован еще в мае. Впрочем и в течение года они, как выяснилось, не пустуют. В России массовое распространение индивидуальные банковские тайники получили в середине 1990 годов. С тех пор этот рынок активно развивался. Сегодня, по оценке экспертов, имеющиеся ячейки заполнены уже на 80-90%. "Спрос на банковские ячейки носит сезонный характер, что объясняется стремлением клиентов обезопасить наиболее ценные вещи и документы во время своего отсутствия", - говорит старший вице-президент, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк. Летом спрос, по ее словам, стимулирует сезон отпусков. Осенью и зимой растет доля ячеек, арендуемых под сделки в связи с проведением новогодних акций у застройщиков - сейфы используются для расчетов по ипотечным сделкам, когда покупатель закладывает туда деньги до сделки, а продавец - забирает после того, как сделка завершена. Как считает директор дивизиона "Сеть" ОТП банка Муслим Сатыбалдиев, есть определенная взаимосвязь спроса на индивидуальные сейфы с экономической ситуацией. Как, например, в конце 2014 года, когда клиенты старались закрывать депозитные счета, покупать валюту и хранить в банковских ячейках. Наибольший интерес к ячейкам фиксируется в крупных городах. В лидерах, конечно, Москва и Санкт-Петербург. В большинстве банков наиболее востребованы сейфы небольших размеров. Стоимость аренды ячеек зависит от срока, размера сейфа и регионального размещения офиса банка. В среднем она колеблется от нескольких сотен рублей в региональных офисах банков до 1,5 тыс. в Москве, если речь идет об аренде на месяц. Годичное пользование ячейкой стоит примерно от 3 тыс. рублей в регионах до 10 тыс. в Москве. К этой сумме нужно прибавить несколько тысяч рублей залога за ключ. Но когда клиент прекращает пользоваться ячейкой, эти деньги ему возвращают. Гражданский кодекс РФ предусматривает два варианта хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Клиент может заключить с банком так называемый договор ответственного хранения. В этом случае банк знает, что находится в ячейке и несет ответственность за сохранность содержимого. Или ячейку можно просто арендовать, помещая и изымая оттуда ценности без какого-либо контроля со стороны банка. Тот вообще не будет знать, что находится в ячейке, следовательно, не будет и отвечать, если оттуда что-то пропадет. Второй вариант дешевле и пользуется гораздо большим спросом. Впрочем, отмечает "РГ", очень немногие банки предлагают ячейки на условиях ответственного хранения.
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