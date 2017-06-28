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28 июня 2017 года 08:49
Домостроительные комбинаты предложат свои версии домов для расселения
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Сергей Бобылев/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Московские домостроительные комбинаты (ДСК) получили от казенного предприятия "Управление гражданского строительства" (УГС) техническое задание на разработку серий домов, которые могут быть построены в рамках программы реновации, рассказали "Коммерсанту" источники на рынке недвижимости. В УГС уверяют, что не направляли никаких рекомендаций. Однако источник газеты в мэрии не отрицает существование техзаданий. Согласно техзаданиям, в мэрии ждут, что ДСК представят план типового этажа жилого дома в рамках периметральной застройки, на котором обычно указываются границы между помещениями, лифты, проходы, вентиляционные устройства и коммуникационные узлы. Блок-секции нужно создать для трех вариантов домов: в 9, 17 и 25 этажей. "Примеров таких домов, которые предполагается построить в рамках программы реновации, на рынке сейчас не существует, по сути ДСК придется разработать новую серию",- пояснил собеседник "Коммерсанта" в мэрии Москвы. По итогам выполнения техзадания город рассчитывает понять, сколько времени у ДСК уйдет на создание необходимого для проведения реновации нового продукта. "Обычно разработка новой серии домов занимает не меньше полугода",- добавил он, пояснив, что об окончательном варианте речи пока не идет. Как следует из текста технического задания, мэрия хочет увидеть в новых домах три типа однокомнатных квартир, четыре варианта двухкомнатных квартир: и четыре варианта трехкомнатного жилья. В задании указано, что квартиры должны быть с отделкой: она относится к комфортклассу и оценена в 9,4 тыс. руб. на кв. м. "Предлагаемые техзадания не противоречат градостроительным нормам для объектов комфорткласса, но качество предполагаемой отделки будет ближе к экономклассу",- считает председатель Ассоциации делового сотрудничества "Стройиндустрия" Игорь Лукин. Партнер девелоперской "Химки Групп" Дмитрий Котровский говорит, что по цене 10-11 тыс. руб. на кв. м сейчас делаются самые дешевые варианты массовой отделки. "Это чугунная ванна, незакрытые коммуникации, пластиковые плинтуса, самый дешевый ламинат и филенчатые двери",- рассказывает он. По оценкам Д.Котровского, минимальная стоимость отделки для жилья комфорткласса начинается от 18 тыс. руб. за кв. м.
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Ключевые слова: Россия, расселение, строительство
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