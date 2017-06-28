Контроль за ипотекой будет усилен

28 июня. FINMARKET.RU - Центробанк будет пристальнее отслеживать риски, связанные с выдачей банками ипотеки без первоначального взноса, рассказал "Известиям" источник, близкий к регулятору.

Кредитные организации с конца 2014 года ужесточали требования к заемщикам, в том числе и ипотечным, на фоне происходившего тогда роста экономических рисков. Сейчас требования постепенно смягчаются - послабления затронули и условия внесения первоначального взноса. Чтобы не допустить чрезмерного роста таких ссуд,применяет повышенные коэффициенты риска. Это дестимулирует банки развивать данный вид кредитования.

"Сейчас существует риск распространения программ ипотеки без первоначальных взносов, поскольку ситуация в экономике улучшается, ставки снижаются, спрос на жилищные кредиты растет. Однако это чревато надуванием "пузырей", особенно со стороны некоторых игроков, поэтому контроль здесь должен и будет ужесточаться", - рассказал источник "Известий" на банковском рынке, принимающий участие в обсуждениях этого вопроса с регулятором.

Собеседник "Известий", близкий к Банку России, уточнил, что пока о повышении коэффициентов риска речи не идет, однако мониторинг стандартов кредитования банков по ипотечным кредитам со стороны ЦБ будет усилен. По его словам, снижение размера первоначального взноса ниже 20% создает возможность кредитования клиентов с низкой платежеспособностью.

В настоящее время Банк России "не отмечает роста предложения ипотечных кредитов, по которым соотношение кредит/залог превосходило бы 90%", отметили в ЦБ.

Вместе с тем, по данным компании "Метриум Групп", предложения по ипотеке без первоначального взноса сегодня действуют в 34 новостройках массового сегмента в Москве. Это 14,3 тыс. лотов, или 73,1% от общего количества квартир в жилых комплексах комфорт- и экономкласса в старой Москве. Застройщики предлагают такие ипотечные проекты от восьми российских банков.

Ипотечные кредиты с небольшим или нулевым первоначальным взносом "могут быть источником риска как для банковской системы, так и для физических лиц", указали в ЦБ.

В случае невозможности обслуживания ипотеки в некоторых случаях заемщику придется вернуть не только саму квартиру, но и расплатиться другими активами. Кроме того, при реализации предмета залога дефолтного заемщика дополнительные затраты несет и сам банк.

В АИЖК также уверены, что кредиты без первоначального взноса опасны для системы.

Существующий на сегодняшний день уровень просрочки по ипотечным кредитам довольно низок (2,5% для кредитов, просроченных больше чем на 90 дней), а в условиях бурного развития рынка приобретает важное значение качество ипотечного портфеля. Банкиры напоминают, что смягчение требований к ипотечным заемщикам во многом предопределило ипотечный кризис в США конца нулевых годов, который затем перерос в глобальный финансовый кризис.