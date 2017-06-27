Малому бизнесу вернут налоговую льготу

27 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Минфин обещают вернуть неторговому малому бизнесу льготную ставку страховых взносов, которую тот утратил из-за внедрения нового классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

В распоряжении "Коммерсанта" оказалась межведомственная переписка Минфина, Минэкономразвития, "Опоры России" и члена Совета федерации Игоря Фомина по поводу возвращения малому бизнесу утраченной им с начала этого года налоговой льготы. Речь идет о пониженной до 20% ставке страховых взносов в Пенсионный фонд, установленной для части малого бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения.

Согласно Налоговому кодексу (НК), право на льготу (общая базовая ставка страховых платежей составляет сейчас 30%) получили лишь организации и индивидуальные предприниматели, занятые определенными видами деятельности (производство продуктов, текстильное и швейное производство; строительство; транспорт и связь и прочее).

Однако с вступлением с 2017 года в силу нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2), гармонизированного с аналогичной классификацией ЕС, в применении этой нормы возникли трудности. Как указывает в письме Минфину исполнительный директор "Опоры" Андрей Шубин, по итогам анализа нового классификатора выявлено несоответствие имеющих право на льготы видов деятельности из НК новым кодам ОКВЭД2.

По мнению "Опоры", виды деятельности, названные в кодексе, нуждаются в приведении в соответствие новым кодам классификатора. Расхождение выявлено более чем по 40 позициям. Как отмечает А.Шубин, корректировка позволит не только вернуть предпринимателям возможность применять пониженный тариф, но и "актуализировать нормы действующего законодательства сообразно ОКВЭД2".

Замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов в своем письме отмечает, что министерством совместно с Минфином проводится работа по актуализации перечня видов экономической деятельности и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в целях применения пониженных тарифов страховых взносов в прежних объемах.