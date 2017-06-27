Развитие мобильной торговли позитивно отразится на экономике

27 июня. FINMARKET.RU - В российских регионах может появиться более 250 тыс. новых рабочих мест с принятием поправок в закон о торговле, которые предусматривают развитие в стране автомагазинов, автолавок и других мобильных форм торговли. Такой прогноз "Российской газете" сделали в Минпромторге, где и подготовили эти изменения. Как надеются в министерстве, Госдума начнет рассматривать эти поправки уже в осеннюю сессию. В министерстве также хотят передать все основные полномочия по регулированию торговли на уровень региональных правительств.

Развитие мобильной торговли, по мнению разработчиков поправок, позитивно отразится и на потребителях, и на производителях, которые получат дополнительные возможности сбыта своей продукции. По экспертной оценке, объемы только сельхозпродукции могут вырасти на 4,5 млн тонн в год.

Мобильнаяможет существенно помочь и отечественному автопрому. По оценке ведомства, только на первом этапе для автомагазинов, автолавок, передвижных кафе и закусочных понадобится не менее 50 тыс. автомобилей. Частные инвестиции в автопром составят не менее 80 млрд рублей. Однако для этих машин нужно будет создавать дополнительные автозаправочные станции, автомойки, шиномонтажи и иную инфраструктуру.

Согласно оценкам Минпромторга, совокупные частные инвестиции в мобильную торговлю и обслуживающую инфраструктуру составят минимум 220 млрд руб.

Между тем эксперты, опрошенные "РГ", довольно скептично оценивают шансы на развитие мобильной торговли, считая, что такой формат торговли уместен для праздников и фестивалей.

"Здесь все будет зависеть от региональных властей: какие условия они предложат арендаторам этой мобильной торговли, что за места им выделят, или это будут какие-то маршруты передвижения, - рассуждает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович. - Если, как у нас часто бывает, рядом четыре или пять магазинов, да еще и автолавку пригонят, это однозначно провальный вариант. Торговля с колес не выдержит конкуренции со стационарной. А если грамотные маршруты выстроят, отправят туда, где много домов, но мало магазинов, дело пойдет. И люди накормлены, и бизнес при деле, и новые рабочие места откроют.