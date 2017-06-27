В России не будет отдельного закона для пива

27 июня. FINMARKET.RU - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Союз российских пивоваров разработали изменения воб обороте алкоголя.29 июня рабочая группа в Минэкономразвития рассмотрит эти изменения, говорит представитель союза и подтверждает представитель министерства. Минфин тоже получил этот проект от Минэкономразвития и будет его рассматривать, сказал представитель Минфина, сообщают "Ведомости", ознакомившиеся с документом.

Изменения предлагается внести в общую часть закона для всех видов алкоголя, говорит Дупан, но есть и отдельные требования к разным видам алкоголя – крепкому, вину и пиву. В таком виде облегчается правоприменение для отрасли, регулятора и контролирующих органов, считает директор Института проблем правового регулирования ВШЭ (разработчик проекта) Анна Дупан.

Была идея отдельных законов для пива, вина и крепкого алкоголя, вспоминает представитель Союза российских пивоваров, от нее отказались и поменяли структуру действующего закона.

В версии ВШЭ ограничения для пива мягче, чем для других видов алкоголя: розничная продажа запрещена с 23 до 8 часов местного времени, а для вина и крепкого алкоголя – с 21 до 9 часов (сейчас одинаково – с 23 до 8, регионы могут устанавливать дополнительные ограничения). Версия ВШЭ разрешает торговлю пивом в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автозаправках и др. – сейчас это запрещено. И то и другое соответствует практике стран с умеренным регулированием – Германии, Франции, Бельгии и др.

Предложение направлено на либерализацию закона и будет способствовать развитию легального бизнеса, считает директор по правовым вопросам "Сан инбев" (производитель пива) Ораз Дурдыев.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев уверен, что весь алкоголь должен находиться в едином правовом поле, содержание спирта не имеет значения