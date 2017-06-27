Производство Lada не успевает за растущим спросом

27 июня. FINMARKET.RU - Запасы российских дилеров "АвтоВАЗа" с апреля – мая 2017 г. сохраняются на уровне одного месяца продаж – это примерно вдвое меньше, чем было ранее, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Завод не сокращал отгрузку – растут продажи автомобилей, в итоге дилерам не хватает машин, замечают они. Рост наблюдается с июля прошлого года, в мае 2017 г. продажи подскочили на рекордные 22% по сравнению с годом ранее, свидетельствует статистика АЕБ (весь рынок растет с марта). Но для перестройки цепочки закупок комплектующих – в данном случае для резкого увеличения производства – требуется время, примерно 6–7 месяцев, комментирует один из собеседников издания.

В условиях текущего производства и спроса дилеры, по словам одного из них, сократили или вовсе убрали скидки на самые ходовые модели (они доходили до 2–2,5%). У "АвтоВАЗа" действует 30-дневная отсрочка платежа – этого сейчас хватает, чтобы продать машину, объясняет дилер. Другой собеседник говорит, что некоторые компании стараются продавать машины с дополнительными опциями. В этом случае машину можно забрать на месте, иначе наиболее востребованные модели – седан Lada Vesta, универсал и фургоны Largus, высокий хетчбэк Xray – придется подождать недели две, рассказывает он.

"В настоящее время сток достаточен, чтобы дилеры полностью выполнили свои планы продаж, – прокомментировал "Ведомостям" представитель "АвтоВАЗа". –старается достаточно оперативно реагировать на изменения спроса, если в отдельных регионах возникает легкий дефицит отдельных моделей. Мы продолжаем также активно взаимодействовать с поставщиками, которых мы уже в I квартале начали плавно готовить к потенциальному росту продаж на рынке".

Дилеры ожидают, что складские запасы у них нормализуются осенью 2017 г.