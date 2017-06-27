В России легализуют лиц без гражданства

27 июня. FINMARKET.RU - Лица без гражданства (ЛБГ), проживающие в России, смогут получить документы, удостоверяющие личность, пишут "Известия" со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах. По их словам, сейчас готовится соответствующий законопроект. А председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Бобров сообщил изданию, что разработкой документа занимается МВД. Он сообщил также, что намерен поднять вопрос о необходимости принятия законопроекта в конце июня на заседании по беженцам из Донбасса, в котором будут участвовать представители разных ведомств.

Предполагается, что в новый документ, который будет напоминать паспорт, запишут основные данные о владельце, укажут адрес фактического проживания и вклеют фотографию.

"Должен появиться документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства, — пояснил Евгений Бобров. — Он будет действовать еще до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются. Сейчас, если лицо без гражданства может получить разрешение на временное проживание, то ему выдается справка. А если такое разрешение он получить не может, то никакого документа взамен просроченного или вообще отсутствующего паспорта не выдается".

Как рассказала "Известиям" председатель комитета «Гражданское содействие», член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина, еще несколько лет назад никаких документов для лиц без гражданства вообще не было. Затем начали выдавать ныне действующие справки. Статуса документа, удостоверяющего личность, эти справки не имеют.

По данным МВД, по разрешению на временное проживание (РВП) в России сейчас находится 400 лиц без гражданства, по виду на жительство — 6972. Однако это только те, о ком есть сведения в информационных учетах ведомства. А сколько "неучтенных" людей без документов живет в России, не знает никто.