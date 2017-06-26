Госдума может ужесточить наказание за коррупцию

26 июня. FINMARKET.RU - В России могут существенно ужесточитьза дачу и получение взятки, а среди уголовно наказуемых деяний появится понятие "неимущественная взятка" — например, фаворитизм и кумовство. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, пишут "Известия".

Автор законопроекта — зампредседателя комитета Анатолий Выборный ("Единая Россия") пояснил "Известиям", что наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет лишения свободы, а под действие УК попадут и третейские судьи: за злоупотребление полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы. На законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда, также он поддержан Генеральной прокуратурой.

Поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса, которые касаются злоупотребления полномочиями (ст. 202), коммерческого подкупа (ст. 204), дачи и получения взятки (ст. 290 и ст. 291). Авторы законопроекта предлагают дополнить их новыми понятиями — "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

"Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности", — пояснил "Известиям" автор законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Наказание за дачу и получение взятки предлагается ужесточить до четырех лет лишения свободы (сейчас два и три года соответственно). Кроме того, под действие УК впервые попадут третейские судьи: предлагается установить для них ответственность за злоупотребление полномочиями до трех лет лишения свободы.