.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Продление Евросоюзом экономических санкций против России ожидается по письменной процедуре - источник
СП, Московская область и IT-управление администрации президента предложили доработать закупочные законопроекты
26 июня 2017 года 09:40
Госдума может ужесточить наказание за коррупцию
|0
Михаил Джапаридзе/ТАСС
26 июня. FINMARKET.RU - В России могут существенно ужесточить наказание за дачу и получение взятки, а среди уголовно наказуемых деяний появится понятие "неимущественная взятка" — например, фаворитизм и кумовство. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, пишут "Известия". Автор законопроекта — зампредседателя комитета Анатолий Выборный ("Единая Россия") пояснил "Известиям", что наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет лишения свободы, а под действие УК попадут и третейские судьи: за злоупотребление полномочиями им может грозить до трех лет лишения свободы. На законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда, также он поддержан Генеральной прокуратурой. Поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса, которые касаются злоупотребления полномочиями (ст. 202), коммерческого подкупа (ст. 204), дачи и получения взятки (ст. 290 и ст. 291). Авторы законопроекта предлагают дополнить их новыми понятиями — "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества". "Это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности", — пояснил "Известиям" автор законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный. Наказание за дачу и получение взятки предлагается ужесточить до четырех лет лишения свободы (сейчас два и три года соответственно). Кроме того, под действие УК впервые попадут третейские судьи: предлагается установить для них ответственность за злоупотребление полномочиями до трех лет лишения свободы.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.