Депутаты намерены лишить управляющие компании денег за воду и газ

26 июня. FINMARKET.RU - В Госдуму поступил законопроект об оплате коммунальных услуг напрямую: он позволит собственникам квартир и нанимателям рассчитываться за свет, тепло, воду и газ с ресурсоснабжающей организацией, минуя управляющую компанию (УК), пишет "Российская газета". На формат оплаты без ее участия можно перевести и вывоз мусора.

Сейчас собственники квартир заключают договор с УК, кооперативами или товариществами, которые собирают деньги за услуги и передают их поставщикам ресурсов. Но еслиполучена не в полном объеме, то есть выбор, с кого спросить.

Когда по счетам не платят собственники, ресурсоснабжающие организации требуют деньги с лиц и компаний, управляющих многоквартирным домом. Именно с ними у поставщиков заключен договор. Но бывает, по счетам не платят и сами управляющие компании: тратят деньги не по назначению, скрываются и даже банкротятся. Собственники остаются без управдома с огромными неоплаченными счетами.

Авторы законопроекта Галина Хованская и Павел Качкаев посчитали, что без посредника собственникам будет намного проще. Они сами будут отвечать за свои долги. Правда, у этой идеи немало подводных камней.

Для того чтобы перейти на новый порядок оплаты, собственникам потребуется провести общее собрание и принять соответствующее решение. Однако документ предусматривает и односторонний порядок расторжения договора поставщиком услуг с управляющей компанией. Основанием для этого служит признанная или подтвержденная решением суда задолженность УК перед ресурсниками в размере более двух среднемесячных платежей.

Сейчас объем долгов по стране, по данным Минстроя, превысил триллион рублей. Продолжать взаимодействие с организациями, которые не способны платить по счетам, поставщикам ресурсов нет смысла.

Эксперты не уверены, что платить напрямую так хорошо, как считают депутаты. В документе не прописаны условия взаимодействия собственника и поставщика услуг, а также функции УК. Ведь ее не удастся исключить из процесса, поставка ресурсов осуществляется с использованием внутридомовой инфраструктуры, за которую в ответе УК.

Вопрос не только в том, чтобы платить напрямую поставщику ресурсов, но и в том, как разделить ответственность между ресурсоснабжающей организацией и управдомом, поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС. По его мнению, не исключены ситуации, когда при возникновении проблем ни одна из сторон не возьмет на себя ответственность за их устранение.