Растет спрос в сегменте жилья бизнес-класса

26 июня. FINMARKET.RU - Растущие объемы строительства стимулируютнане только в массовом сегменте, но и в бизнес-классе. Объем предложения новостроек бизнес-класса Москвы по итогам второго квартала увеличился на 30% (до 968 тыс. кв. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, пишет "Коммерсант", говорится в исследовании Welhome. В общей сложности на продажу сейчас выставлены 13,5 тыс. лотов, на 28% больше, чем годом ранее.

Спрос на жилье бизнес-класса при этом также демонстрирует рост. По оценкам Welhome, во втором квартале средний темп продаж новостроек составляет 12% в квартал от общего числа лотов на весь период реализации. Годом ранее этот показатель оценивался в 9%. Директор по маркетингу Welhome Андрей Хитров связывает растущий спрос с выходом на рынок новых качественных проектов и повышением доступности ипотеки. Еще одним фактором он называет не показывающие значительного роста цены. Согласно данным консультантов, за год этот показатель увеличился на 1%, до 245,7 тыс. руб.

В Welhome также отмечают изменившуюся стратегию покупателей в сегменте жилья бизнес-класса. В отличие от докризисного периода, все большая их доля приобретает жилье на последних стадиях реализации.

Другие консультанты ранее также обращали внимание на сохраняющийся темп роста рынка жилья бизнес-класса. Так, согласно оценкам Savills, в мае объем предложения в этом сегменте достиг 10 тыс. предложений, это на 8% больше, чем в апреле.