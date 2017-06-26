Ассоциация НПФ констатирует рост жалоб по итогам переходной кампании 2016 года

26 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация НПФ (АНПФ) признала резкий всплеск жалоб граждан по итогам переходной кампании 2016 года. Президент ассоциации Сергей Беляков отправил письмо Эльвире Набиуллиной, из которого следует, что нарушения связаны с тем, что граждан не информируют о потере накопленного инвестиционного дохода при досрочном переводе пенсионных накоплений в другой фонд либо вовсе не сообщают об этом переводе.

Нарушения, говорится в письме, носят «масштабный характер» и затрагивают активных участников рынка ОПС, которые несут репутационные и финансовые потери от действий посредников, пишут "Ведомости".

С.Беляков предлагает изменить закон, регулирующий работу НПФ, и обязать клиента обращаться в текущий фонд, который «заинтересован в уведомлении о потере инвестдохода», для того чтобы перейти в новый (сейчас клиенты обращаются к будущему страховщику). В пресс-службе ЦБ указали, что регулятор «изучит предложения».

Помимо проблем, перечисленных в письме, Беляков признает наличие еще одной – задвоенных заявлений, когда от имени одного человека подается несколько заявок на перевод средств в другой фонд и в результате ПФР отказывает ему в такой просьбе. Эта проблема нова для рынка, на котором некоторые фонды прибегают к таким схемам, чтобы удержать клиентов. «Проблема есть, но нельзя в каждом отказе ПФР видеть незаконное удержание или необоснованный отказ со стороны ПФР. Надо рассматривать каждый конкретный случай и разбираться», – призывает Беляков.

АНПФ вместе с другой ассоциацией, НАПФ, разместили на сайтах форму для подачи искового заявления, в случае если гражданин считает, что его права нарушены.

АНПФ также предлагает изменить формулировку закона, касающуюся отказов, – сейчас ПФР отказывает в удовлетворении поступивших к нему заявлений о переводе, датированных одним днем (если заявки получены в течение года, то ПФР рассматривает последнюю). АНПФ предлагает изменить формулировку, чтобы несколько заявлений, поступивших за один день страховщику, аннулировались.

НАПФ согласна с необходимостью изменить закон так, чтобы заявление о переводе накопительного счета из одного НПФ в другой клиент подавал текущему страховщику. "Однако закон обязан предусматривать ответственность предыдущего страховщика за возможные задержки с передачей таких заявлений в ПФР, отказ от принятия заявлений и т. д. Этого в предложенных поправках мы не увидели", - отметил президент НАПФ Константин Угрюмов.