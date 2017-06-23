Объем бесплатной домашней работы мужчин сильно недооценивается

23 июня. FINMARKET.RU - Объем немонетизированной работы женщин в домохозяйствах мужчины в России склонны переоценивать, тогда как сами женщины, видимо, склонны недооценивать количество домашней работы, выполняемой мужчинами, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на публикацию экономистов и социологов ВШЭ и РАНХиГС, посвященной домашнему труду в РФ. По этим данным, существенное завышение оценок объема женской работы дома характерно для мужчин из российского среднего класса, немонетизированный труд в семье удваивается у беднейших слоев населения.

В России женщины оценивают свои затраты на выполнение домашних обязанностей в пять часов в день, а мужчины — чуть более чем в три часа: такие данные представлены в опубликованном в июне 2017 года совместном исследовании Высшей школы экономики и РАНХиГС. Основой этой работы стало социологическое исследование РАНХиГС "Человек, семья, общество" с весьма крупным по меркам РФ объемом выборки в 9,5 тыс. респондентов, оно проведено в 2015 году.

"Ъ" напоминает, что вопрос об объемах немонетизированной домашней работы в домохозяйствах традиционно интересует экономистов в силу постоянного изменения объемов монетизации того или иного вида активности: то, что ранее считалось «бесплатным трудом» внутри семьи, в течение достаточно короткого времени (в пределах поколения) может стать рыночной услугой, оказываемой домохозяйству третьими лицами. В этом качестве уровень монетизации может влиять даже на динамику ВВП и темпы роста сектора услуг, поэтому «резерв» монетизации за пределами РФ активно интересует экономистов и социологов. Рыночные оценки «стоимости» работы по дому обычно невозможны из-за отсутствия рынка и конкуренции, поэтому стандартно исследования в этой сфере оценивают временные затраты членов домохозяйства на неоплачиваемый труд.

Уровень монетизации услуг, традиционно считающихся «домашним трудом», предсказуемо зависит от дохода домохозяйства.