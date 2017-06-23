Правительство против лишения водительских прав за неуплату автоналога

23 июня. FINMARKET.RU - Правительствонаправило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий блокировать водительскиеу должников по транспортному налогу. Подобная инициатива сейчас рассматривается в Госдуме. По данным авторов проекта, в прошлом году задолженность по транспортному налогу составила около 2 млрд рублей, или почти 60% задолженности по имущественным налогам.

При этом, как сообщают сторонники идеи, около 96% приходится на задолженность физлиц. Запрет садиться за руль, по замыслу инициаторов проекта, подтолкнет должников к кассам.

Однако, пишет "Российская газета" , в правительстве инициативу раскритиковали, как недостаточно обоснованную. Как сказано в отзыве, разработчики проекта не проанализировали причины неуплаты транспортного налога, не объяснили, почему не работают нынешние рычаги и почему нужна новая мера.

"Такая мера, как временное ограничение должников на пользование правом управления транспортным средством, была введена недавно: в прошлом году, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она распространяется лишь на три категории должников: злостных неплательщиков алиментов, неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также должников, возмещающих вред, причиненный преступлениями". Минимальный размер долга для применения данной меры - 10 тыс. рублей.

По мнению правительственных экспертов, необоснованное расширение круга лиц, в отношении которых может быть применено временное ограничение водительских прав, увеличит нагрузку на МВД, а в результате появится и дополнительная нагрузка на бюджет.

Кроме того, неуплата налога является налоговым правонарушением и влечет ответственность. То есть человеку насчитают пеню, и ему придется платить больше. Поэтому аргументы, как заставить гражданина платить, есть. Что же касается блокировки водительских прав, то, по последним данным Федеральной службы судебных приставов, почти 230 тыс. должников фактически ограничены в праве садиться за руль.