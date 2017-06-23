Недостатки банкоматов могут стоить банковской лицензии

23 июня. FINMARKET.RU - Сенаторы предлагают существенно ужесточить наказание за использование банкоматов, не способных выявить фальшивые купюры, - вплоть до отзыва лицензии.

Глава комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин вчера огласил идею об ужесточении наказания, вплоть до отзыва лицензии, банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям ЦБ по проверке подлинности купюр, пишет "Коммерсант"

Такое заявление спровоцировало недавнее сообщение ЦБ о росте объемов приема банкоматами фальшивых купюр, что связано "с использованием банками дешевых моделей приемных устройств", проверяющих всего один-два из девяти существующих защитных признаков банкноты. Требование ЦБ - проверять четыре машиночитаемых защитных признака, подчеркнул на днях первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

Внимание сенаторов на проблему недостаточной оснащенности банкоматов обратила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". "Игнорируя требования ЦБ, недобросовестные банки продолжают использовать устаревшие, не способные отличить изделия, сходные с банкнотами, от настоящих денег",- указано в письме ассоциации в Совет Федерации.

Ассоциация рекомендовала ввести для банков-нарушителей "прогрессивную шкалу наказания": сначала штрафы, а если количество "серых банкнотоприемных устройств составляет более 25%" - ставить вопрос "о прекращении деятельности до устранения нарушений либо даже об отзыве лицензии".

В ЦБ отметили, что уделяют "значительное внимание вопросам проверки подлинности банкнот". "В настоящее время отмечаются случаи выдачи через банкоматы кредитных организаций банкнот, имеющих признаки подделки, - подтверждают в пресс-службе ЦБ. - Для устранения этой проблемы Банк России осуществляет взаимодействие с поставщиками и производителями оборудования в части организации испытаний счетно-сортировальных машин и банкоматов в сервисном центре Банка России на соответствие требованиям и выработки рекомендаций по их использованию".

Между тем банкиры введение столь радикальных мер не поддерживают, утверждая, что сами заботятся о проверке банкоматами подлинности купюр, так как неадекватный уровень защиты бьет по карману самих банков, которые из-за этого несут прямые финансовые потери.

Однако в конечном счете ответственность участники рынка возлагают на регулятора, считая, что именно ему следует усилить контроль за этим вопросом. А в ЦБ уточнили, что проводят контроль оборудования, установленного в кредитных организациях, на соответствие требованиям Банка России.