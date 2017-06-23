В России может появиться Кодекс защиты прав потребителей

23 июня. FINMARKET.RU - Роспотребнадзор приступил к определению содержания Кодекса защиты прав потребителей, в котором будут собраны уже действующие нормы закона "О защите прав потребителей" и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты "Мир" и отмене "мобильного рабства".

О том, что Роспотребнадзор готовит предложения по созданию в России Кодекса защиты прав потребителей, "Известиям" сообщил близкий к службе источник, информацию подтвердили и в самом ведомстве.

Предложения по содержанию нового кодекса Роспотребнадзор представит президенту до 1 декабря.

"В числе особо значимых вопросов, которые предстоит решить до 1 декабря 2017 года, - подготовка предложений по кодификации законодательствао защите прав потребителей, состоящего сегодня из большого массива нормативных правовых актов, не во всем и не всегда гармонизированных между собой, - пояснили "Известиям" в пресс-службе Роспотребнадзора. Представитель ведомства добавил также, что предложения по содержанию кодекса готовятся по поручению Владимира Путина, однако от дальнейших комментариев отказался.

Президентское поручение было дано по итогам Госсовета "О национальной системе защиты прав потребителей", прошедшего в апреле. Глава государства распорядился представить предложения "по кодификации законодательства РФ о защите прав потребителей и его актуализации с учетом норм международного права".

Как пояснил "Известиям" член экспертного совета при правительстве Петр Шелищ, под международным законодательством имеется в виду новая редакция резолюции ООН "Руководящие принципы для защиты интересов потребителей", принятая в ноябре 2015 года. Она, в частности, предусматривает распространение законодательства о защите прав потребителей и на потребителей госуслуг, чего в России пока нет, уточнил П.Шелищ.

"Новая редакция "Руководящих принципов…", среди прочего, однозначно разрешает вопрос о распространении принципов защиты прав потребителей на сферу финансовых услуг, туристического обслуживания и на электронную коммерцию", - подчеркивается в проекте документа Роспотребнадзора.

А близкий к ведомству источник в беседе с "Известиями" уточнил, что в кодекс предлагается включить главы, содержащие требования к оказанию основных видов услуг (например, кредитования, страхования, образовательных, медицинских и услуг связи) и типовым договорам на их оказание.

По его словам, основой кодекса станет действующий закон "О защите прав потребителей", также в него будут включены нормы из других законов. В Роспотребнадзоре уточнили, что в Кодексе будут гармонизированы нормы действующего законодательства, не всегда согласующиеся между собой. Уточнить, о каких именно несоответствиях идет речь, представитель ведомства затруднился.