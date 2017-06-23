Пенсионные накопления: автоподписка не вписывается в ГК

23 июня. FINMARKET.RU - Заставить всех работающих россиян отчислять средства на пенсионныене получится. Юристы, с которыми консультировался Минфин, так и не придумали, как подписать граждан на пенсионные накопления без предварительного согласия, не нарушив Гражданский кодекс, сообщил "Ведомостям" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Минтруд утверждает, что автоподписка никак не вписывается в Гражданский кодекс, и, к сожалению, юристы сейчас подтверждают, что он скорее прав", - сказал А.Моисеев. По его словам, конструкция автоподписки на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) в виде публичной оферты (когда молчание в ответ подразумевает согласие с предложенными условиями договора) не просматривается: такой механизм не работает в отношении сложных финансовых инструментов, человек не может по умолчанию начать перечислять куда-то средства. Даже когда человек платит за коммунальные услуги в Москве и автоматически подписывается на страховку квартиры - он принимает условия оферты, по крайней мере расписавшись в платежке, объясняет замминистра. Пока юристы говорят, что надо будет расписаться, признает он, поэтому "план Б" и появился.

"План Б" предполагает изменение Трудового кодекса: Минфин предлагал прописать в нем, что при любом изменении трудового договора - например, при повышении зарплаты, увеличении или сокращении отпуска, изменении должности - в договоре должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением об отказе от данного условия в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.

Между тем пенсионные фонды все еще рассчитывают подписать всех работников на пенсионные накопления по умолчанию. Такое предложение вошло в проект поправок к концепции Минфина об ИПК, подготовленный Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Чтобы отказаться, работник должен подать соответствующее заявление, следует из предложений. Государство не может профинансировать будущую пенсию, а возможность выбора не будет стимулировать копить, объясняет президент АНПФ Сергей Беляков, выбирая между текущим потреблением и долгосрочными сбережениями, человек выберет первое, а о будущем мало кто задумывается. По оценкам ассоциации, без автоподписки число потенциальных участников новой системы даже на начальном этапе снизится с 10 млн до 100 тыс. человек. Без автоподписки система ИПК не заработает, согласен и представитель Национальной ассоциации пенсионных фондов.

ЦБ прорабатывает юридическую конструкцию автоподписки, а предложения фондов изучит, когда они к нему поступят, указывает его представитель. Минтруд против автоподписки, напоминает его представитель, это фактически принуждение работников отчислять часть средств из зарплаты в ИПК: накопительная пенсия должна быть добровольной. С деталями предложения о подписке через трудовой договор Минтруд до сих пор не знаком, добавляет он.