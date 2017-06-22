Лидером по темпам роста поставок станет умная одежда

22 июня. FINMARKET.RU - В 2016 г. поставки носимых устройств (wearable gadgets) на мировой рынок выросли на 33,5% до 104,3 млн шт., пишут "Ведомости", ссылаясь на материалы IDC. В этом году рост составит 20,4% до 125,5 млн устройств, прогнозирует аналитическая компания. По прогнозам ее экспертов, темпы роста продолжат замедляться. К 2021 г. рынок носимых устройств увеличится почти в 2 раза до 240,1 млн, в среднем вырастая за год на 18,2%, считают аналитики.

Пока основные продажи умных устройств обеспечивают фитнес-браслеты – на мировом рынке их поставки в 2016 г. заняли 47,2%, сократившись год к году на 3 п. п. Но в этом году их продажи вырастут только на 7%, а доля на рынке упадет до 37,9%, следует из данных IDC. Пользователи будут все чаще отдавать предпочтение умным часам и другим гаджетам с более широким функционалом, предсказывают аналитики. В итоге из всех категорий носимых устройств к 2021 г. браслеты покажут наименьший совокупный среднегодовой темп (CAGR) прироста – лишь 1,2%, а рыночная доля сократится более чем вдвое – до 22%.

Лидером по темпам прироста станет умная одежда – в среднем на 76,1% в год за пять лет. По итогам 2016 г. доля таких устройств составляла лишь 1,2%, однако к 2021 г. их продажи могут занять 9% всего рынка wearable gadgets. Рынок смарт-одежды уже в этом году сделает большой шаг вперед благодаря многочисленным производителям из Китая, поставляющим умные рубашки, ремни, обувь, носки и другие умные предметы гардероба, уверены аналитики IDC. Пока основными потребителями умной одежды остаются профессиональные спортсмены и спортивные организации, но ситуация может измениться. Среди новинок, предназначенных для массового рынка, IDC упоминают грядущий запуск Google и Levi’s продаж умной джинсовой куртки Jacquard. Гаджет предназначен для велосипедистов и мотоциклистов, которые с его помощью смогут управлять смартфоном при помощи жестов поверх рукава – принимать звонки, пользоваться плейером и т. д.