Плохо работает ПК? На нем печатают биткоин

22 июня. FINMARKET.RU - Вредоносные программы занимаются выманиваем денег у пользователей, блокируют работу их компьютеров, шифруют данные и позволяют хакерам зарабатывать неплохие деньги. Например, использовать вычислительные мощности вашего компьютера для майнинга (добычи криптовалют), пишет "Российская газета".

Такой вирус себя особо никак не проявляет. Разве что медленнее работает компьютер, а если это телефон или планшет, то у него быстрее садится батарейка, пояснил в беседе с "РГ" сооснователь и старший вице-президент по проектированию и разработке программного обеспечения компании Acronis Станислав Протасов. Основная мотивация вируса - использовать мощности без вашего ведома, добавил он. Но уже есть и антивирусы.

Если вы заметили, что ваш компьютер "долго думает" или у телефона быстро садится батарейку, значит, стоит обновить антивирус. Есть еще программы, которые могут проанализировать работу компьютера и обратить внимание на тот или иной процесс вычисления, потребляющий много ресурсов и отправляющий трафик на непонятные сайты.

Если миллион телефонов загрузить пересчетом, то у того, кто это сделал, больше шансов вычислить нужную цифру - звено криптовалюты. Ведь цена криптовалюты не зависит от количества майнов, курс формируется на популярности. Виртуальные деньги делаются на блокчейне - цепочке блоков транзакций, выстроенных по своим правилам.

При запуске криптовалюты, ей задается определенный порог (количество). Когда считается блок валюты, много компьютеров по всему миру пытаются найти новое звено - абсолютное значение. Чем больше майнеров, тем тяжелее его найти. И нужна компьютерная мощность, чтобы скорее других найти новый блок. Появляются, которые позволяют вовлекать в расчеты новые устройства, пояснил Протасов. Надо делать резервные копии. Сейчас в Питере разрабатывают программы, анализирующие работу компьютеров и распознающие вредоносное ПО. И уже есть неплохие результаты, пишет "РГ".