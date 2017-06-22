Сделки с жильем с долгами по квартплате могут запретить

22 июня. FINMARKET.RU - Гражданам, задолжавшим за коммунальные услуги, могут запретить продавать собственное. Несмотря на недавнее повышение пеней и штрафов для неплательщиков, долги в отрасли продолжают расти. Причем население - вторая по величине категория должников, отмечают специалисты, пишет "Российская газета".

Идея вернуться к обсуждению законодательного запрета на продажу квартир, обремененных долгами за коммунальные услуги, над которым в свое время уже размышляли в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, прозвучала на парламентских слушаниях в Госдуме. Их организовал Комитет по энергетике нижней палаты парламента, чтобы обсудить эффективность мер по укреплению так называемой платежной дисциплины в сфере коммунальных услуг и непосредственно в секторе энергоснабжения.

Закон, ужесточающий санкции за неплатежи в коммунальной отрасли, был принят осенью 2015 года. Пени и штрафы за просрочку оплаты комуслуг заметно выросли. Кроме того, закон расширил возможности для введения ограничений потребления энергоресурсов для должников и усилил ответственность за самовольное подключение к системам инженерно-технической инфраструктуры.

Предполагалось, что эти меры остановят рост задолженности за коммунальные ресурсы. Но этого не произошло.

Ресурсоснабжающие организации предлагают целый комплекс мер для снижения объемов неплатежей. Одна из них как раз касается ограничения неплательщиков в возможности продавать жилье.

Эксперты к подобной инициативе относятся скептически. "Нужно понимать, что запретить собственнику продавать жилье, даже если речь идет о коммунальных долгах, технически невозможно. Это противоречит и Гражданскому кодексу, и Конституции РФ", - говорит Ирина Малиничева, юрисконсульт офиса "Беляево" департамента вторичного рынка Инком-Недвижимость.