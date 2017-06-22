Средний пенсионный счет клиентов НПФ мельчает

22 июня. FINMARKET.RU - Средний счет клиентовза 1-й квартал 2017 г. уменьшился на 4,5% до 67 073 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с начала 2009 г. – в 1-м квартале 2009 г. он составил 8565 руб., хотя по итогам 2008 г. был 9766 руб. Однако с тех пор счет неуклонно рос, свидетельствуют данные ЦБ, на которые ссылаются "Ведомости".

"Падение за 1-й квартал 2009 г. связано с тем, что по итогам 2008 г. многие фонды получили отрицательную доходность", – напоминает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. По его словам, некоторые НПФ начислили до 35% отрицательного инвестдохода.

По итогам 2016 г. средний счет составил 70 886 руб., по итогам 2015 г. – 64 842 руб. За первые три месяца прошлого года средний счет вырос до 68 005 руб. "Отчетность именно за этот период [первые три месяца 2017 г.] иллюстрирует результаты [переходной] кампании по обязательному пенсионному страхованию 2016 г.", – рассказывает изданию гендиректор НПФ "Согласие" Александр Вьюницкий.

Во-первых, фонды агитируют за досрочный переход и люди теряют часть накопленного инвестиционного дохода, что снижает средний счет, указывает одну из причин снижения счета представитель ПФР. Вторая причина, добавляет он, – НПФ привлекают к себе застрахованных лиц, у которых нет пенсионных накоплений или их размер очень маленький, – к примеру, молодежь, только вышедшую на рынок труда.

За 2016 г. число клиентов фонда выросло с 5000 до 25 000, однако если у прежних средний счет составлял около 120 000 руб., то средний привлеченный счет по итогам кампании составил всего 40 500 руб., объясняет падение председатель совета директоров НПФ "Федерация" Алексей Скородумов.