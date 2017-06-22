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22 июня 2017 года 09:30

Средний пенсионный счет клиентов НПФ мельчает

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Антон Вергун/ТАСС
Антон Вергун/ТАСС
22 июня. FINMARKET.RU - Средний счет клиентов НПФ за 1-й квартал 2017 г. уменьшился на 4,5% до 67 073 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с начала 2009 г. – в 1-м квартале 2009 г. он составил 8565 руб., хотя по итогам 2008 г. был 9766 руб. Однако с тех пор счет неуклонно рос, свидетельствуют данные ЦБ, на которые ссылаются "Ведомости".

"Падение за 1-й квартал 2009 г. связано с тем, что по итогам 2008 г. многие фонды получили отрицательную доходность", – напоминает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. По его словам, некоторые НПФ начислили до 35% отрицательного инвестдохода.

По итогам 2016 г. средний счет составил 70 886 руб., по итогам 2015 г. – 64 842 руб. За первые три месяца прошлого года средний счет вырос до 68 005 руб. "Отчетность именно за этот период [первые три месяца 2017 г.] иллюстрирует результаты [переходной] кампании по обязательному пенсионному страхованию 2016 г.", – рассказывает изданию гендиректор НПФ "Согласие" Александр Вьюницкий.

Во-первых, фонды агитируют за досрочный переход и люди теряют часть накопленного инвестиционного дохода, что снижает средний счет, указывает одну из причин снижения счета представитель ПФР. Вторая причина, добавляет он, – НПФ привлекают к себе застрахованных лиц, у которых нет пенсионных накоплений или их размер очень маленький, – к примеру, молодежь, только вышедшую на рынок труда.

За 2016 г. число клиентов фонда выросло с 5000 до 25 000, однако если у прежних средний счет составлял около 120 000 руб., то средний привлеченный счет по итогам кампании составил всего 40 500 руб., объясняет падение председатель совета директоров НПФ "Федерация" Алексей Скородумов.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  НПФ

 
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