Совместным проектом Visa и "Мир" может стать новая социальная карта москвича

22 июня. FINMARKET.RU - Первым совместным проектом международной системыи национальнойможет стать новая социальная карта москвича банка ВТБ, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям источников газеты, соответствующие соглашения стороны могут подписать до середины осени.

Сначала обновленная социальная карта будет выпущена только на базе платежной системы "Мир", эмиссия начнется с 1 июля. В дальнейшем, указал знакомый с планами ВТБ собеседник, планируется, что это будетc Visa. Другой источник подчеркнул, что этот проект, возможно, окажется первым в рамках кобейджинга Visa и "Мира". В настоящее время НСПК по-прежнему продолжает переговоры о реализации кобейджингового проекта c Visa, сообщили в НСПК.

По данным ВТБ, социальные карты москвича есть у 4,5 млн жителей столицы. Сейчас они выпускаются на базе платежной системы MasterCard. Во втором полугодии 2017 года ВТБ планирует выпустить 500 тыс. таких карт на базе системы "Мир".

Срок реализации кобейджа "Мира" и Visa с банком ВТБ, его детали и специфика зависят от того, когда Visa окончательно договорится с НСПК и ЦБ, указал знакомый с планами ВТБ собеседник.

НСПК принципиально важно договориться хотя бы с одной из наиболее распространенных в мире систем Visa или MasterCard, это даст широкие возможности использования карт "Мир" за рубежом, отмечает "Ъ".