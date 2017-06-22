Уклонистов от армии хотят вернуть на госслужбу

22 июня. FINMARKET.RU - Пожизненный запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для уклонистов от армии может быть отменен, пишут "Известия". Завтра Госдума намерена принять соответствующий законопроект во втором чтении. Ранее Конституционный суд раскритиковал действующее ограничение, указав, чтооказались в худшем положении, чем граждане, совершившие административное или уголовное нарушение. Последним, в частности, разрешено поступать на госслужбу после отбытия наказания и снятия судимости. Эксперты полагают, что законопроект должен повысить престиж воинской службы, однако опасаются, что он может помешать комплектованию госструктуры молодыми кадрами.

Авторы законопроекта предложили на пять лет запретить устраиваться на гражданскую или муниципальную службу гражданам, не служившим без уважительной причины. Депутаты также предложили на этот же срок ограничить их выезд за границу. Однако при рассмотрении в так называемом нулевом чтении положение о запрете на выезд убрали: против выступило правительство, указав на ограничение конституционного права граждан свободно покидать Россию.

Ко второму чтению профильный комитет по обороне увеличил срок запрета на замещение должностей госслужбы с пяти до 10 лет. Он будет отсчитываться с момента истечения срока для обжалования решения призывной комиссии либо вступления в силу решения суда. При этом военные комиссариаты обяжут уведомлять глав государственных или муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В ответ госорганы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников.

Первый зампредседателя комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР) пояснил "Известиям", что в случае принятия закона не служившие в армии без уважительных причин смогут попасть на госслужбу через 10 лет после достижения предельного призывного возраста, то есть в 37 лет. Ограничение на такую службу, по словам Александра Шерина, не будет зависеть от того, привлекался ли человек к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии или нет.

Для признания гражданина уклонистом не требуется решение суда, однако сам он имеет право в судебном порядке обжаловать решение призывной комиссии, заявил "Известиям" один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов (ЕР). По словам депутата, законопроект призван повысить престиж службы в армии, военная служба — долг и обязанность гражданина