Легализация трудовых отношений принесла ПФР почти 36 млрд руб.

21 июня. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) собрал дополнительно 35,6 млрд руб. за счет легализовавшихся работников, сообщил зампредАлексей Иванов на Третьем всероссийском форуме государственных инспекторов труда. По его словам, это стало возможно благодаря работе Роструда по выводу работников из тени, которая началась 2 года назад в 2015 году.

Как уточнил "Российской газете" глава Роструда Всеволод Вуколов, только за прошлый год удалось легализовать 2 млн человек, а всего с начала этой работы - более 4 млн человек..

"Мы в течение года смотрим на каждого человека, вышедшего из тени, легализовался ли он, трудоустроится ли на новое место, закрепился ли там или ушел обратно в тень", - сказал он.

Роструд третий год ведет системную работу по легализации трудовых отношений в России. В субъектах для этого специально созданы муниципальные и региональные комиссии, которые взаимодействуют с предпринимателями, определяют, кто из жителей территории работает неофициально, и создают условия, чтобы первые и вторые узаконили свои трудовые отношения.

Всего, по оценкам специалистов, примерно 15-20 млн россиян находятся в "серой зоне", сказал В.Вуколов.

Больше всего людей без оформления трудового договора работают в строительстве, оптовой и розничной торговле, предоставлении услуг по ведению домашнего хозяйства, на транспорте, в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Тем временем задолженность по зарплате перед россиянами снизилась за май на 517 миллионов рублей, или 13,4%. Согласно данным Росстата, на 1 июня работодатели недоплатили своим подчиненным 3,3 млрд руб.