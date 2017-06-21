НПФ не хотят отпускать будущих пенсионеров к конкурентам

21 июня. FINMARKET.RU - В некоторых фондах отказ на перевод средств получили 90% клиентов, подавших заявки, пишут "Ведомости".

Негосударственная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) собрала данные девяти фондов-участников (на основе реестра ПФР) о том, какая часть граждан не смогла перевести к ним свои пенсионные накопления в 2016 г.. Статистика основана на данных игроков, которые входят в топ-20, указывает представитель НАПФ. Всего, по данным ассоциации, эти игроки приняли 2,1 млн заявлений, из них 1,1 млн было удовлетворено (решение принимает ПФР).

По данным, приведенным "Ведомостями", рекордсменами по отказам стали фонды, входящие в промышленно-финансовую группу "Сафмар", клиенты которых получили отказы в среднем в 68% случаев. Согласно статистике, из фондов ПФГ "Сафмар" намеревались уйти 187 345 клиентов, но смогли перейти только 59 790.

"Сафмар" остались 64,6% человек, писавших заявление. Например, клиентам НПФ "Европейский" (входит в группу) отказали и вовсе по 90,8% заявлений, клиентам НПФ "Регионфонд" – по 82,9%.

Такой уровень отказов почти вдвое выше среднерыночного показателя, ранее обнародованного Пенсионным фондом России (ПФР): из 12 млн заявлений в 2016 г. примерно 45,8% были отклонены, пишет газета.

Представитель "Сафмара" не стал комментировать "Ведомостям" статистику, заявив, что группа не может проверить информацию отказов по другим фондам, потому что она известна только ПФР и фонду, куда клиент не смог перейти. "Статистика по отдельным фондам не отражает всей картины рынка, скорее искажает ее", – добавил он. Из фондов группы О1 Бориса Минца хотели уйти 297 539 человек, но 49,2% заявлений не были одобрены ПФР. В фонде "Будущее" отказы превышают 48,4%, в НПФ "Уралсиб" – 43,6%, в НПФ "Русский стандарт" – 58,4% отказов, а в НПФ "Стальфонд" – 63,2%. Гендиректор ФГ "Будущее" Марина Руднева также отказалась комментировать данные. "Отказы перевода из других крупнейших фондов в НПФ "Будущее" по итогам кампаний в 2015 и 2016 гг. составляли порядка 45–50%", – передала она через пресс-службу фонда, добавив, что столь высокий показатель связан с несовершенством действующей процедуры переходов, при которой клиент, переходя в другой НПФ, не обращается к текущему страховщику и не получает информацию о возможных финансовых потерях при досрочном переходе.

Руководители крупных фондов ранее утверждали, что в переходной кампании немало странного – количество отказов по некоторым фондам существенно выросло по сравнению со статистикой прошлых лет. Фонды заподозрили в этом недобросовестную конкуренцию. Конкурирующая ассоциация НПФ подобную статистику не собирает и комментировать собранные НАПФ данные не будет, указал представитель ассоциации.

Проблемой уже озаботился Центробанк.