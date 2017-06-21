Страховщикам могут запретить выдавать медполисы

21 июня. FINMARKET.RU - Страховые медицинские организации могут вычеркнуть из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Если это произойдет, они больше не будут выдавать людям. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета"

Как говорится в пояснительной записке, сегодня функция страховщиков по сути - это посредничество между государством и госучреждениями здравоохранения. Но эта же обязанность есть и у территориальных фондов ОМС.

Кроме того, по мнению депутатов, попытка придать страховым компаниям статус защитников пациентов является ошибочной. "Достаточно представить эту ситуацию в реальном секторе страхования, где, например, страховщик КАСКО защищает права застрахованного. Не может продавец защищать права потребителя, как и страховщик не может защищать интересы застрахованного, в частности, от самого себя", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

По мнению парламентариев, за 20 с лишним лет, несмотря на наличие полномочий по защите прав застрахованных, страховые организации эту задачу не решили и решить не смогут, потому что тут есть прямой конфликт интересов: увеличение объемов и качества помощи, в которых заинтересованы пациенты и врачи, прямо противоречит интересам страховщика по сокращению расходов.

Согласно данным Счетной палаты, расходы на страховые компании за 2014-2015 годы составили 54 млрд рублей. На эти деньги, убеждены авторы законопроекта, можно было бы, например, провести пилотные проекты в регионах по бесплатному лекарственному обеспечению. "Таким образом, нет ни одного аргумента в защиту сохранения страховых медицинских организаций в системе ОМС и что указывает на необходимость их полного оттуда вывода", - подытоживает пояснительная записка. Там же уточняется - сделать это можно в течение одного-двух лет.

В Госдуму внесен еще один законопроект - предлагающий разграничить платные и бесплатные услуги в здравоохранении так, чтобы государственные и муниципальные медучреждения лечили людей исключительно бесплатно - за счет бюджетных средств и денег ОМС, а частные клиники - исключительно платно и не получая поддержки от государства.