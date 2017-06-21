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21 июня 2017 года 09:33
Россиянам предложат индивидуальные программы повышения уровня финграмотности
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Сергей Бобылев/ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ разработает программы финансового поведения россиян с учетом их знаний, поведения и установок. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России, нововведение призвано помочь населению в решении финансовых вопросов. Банк России собирается вводить программы повышения финграмотности для всего населения страны и отдельно - для категории граждан от 14 до 22 лет. Регулятор уже приступил к изучению финансовых стереотипов и установок, для чего фондом "Общественное мнение" было проведено исследование. Были выявлены позитивные и негативные модели финансового поведения. К "проблемным" клиентам были отнесены, например, люди с низкими ресурсами на закате карьеры, россияне с высокой долговой нагрузкой, малообеспеченные и доверчивые граждане, а также идущие на риск авантюристы. В число "благополучных" попали планирующие и разборчивые клиенты, финансово беспроблемные пенсионеры и граждане с высоким доходом. В ЦБР предлагают ввести индивидуальный подход к гражданам в зависимости от модели их финансового поведения. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Банка России, регулятор разработал собственный индекс финансовой грамотности в соответствии с "дорожной картой" по реализации основных направлений развития финрынка на 2016-2018 годы - результаты замера будут представлены в 3-м квартале 2017 года. Согласно методике, при проведении опроса будет оцениваться уровень финансовых знаний, поведение и установки граждан. Регулярные замеры индекса позволят разработать индивидуальные программы повышения уровня финграмотности для россиян. "Учитывая специфику программы ЦБ, ориентированной на развитие финрынка на 2016-2018 годы, им, естественно, было необходимо скорректировать существующие методики исследования уровня финансовой грамотности, - заявил "Известиям" глава департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев. - Уверен, что их индекс станет хорошим дополнением к имеющимся инструментам".
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Ключевые слова: ЦБР, финграмотность, программы
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