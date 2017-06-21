В РФ смягчат санкции за отсутствие данных в системе ЖКХ

21 июня. FINMARKET.RU - В правительстверешили отказаться от введения с 1 января 2018 года нормы, предусматривающей право граждан не платить за коммунальные услуги, если начисления не размещены в ГИС

Решение отложить введение мер экономического стимулирования размещения поставщиками полной информации в ГИС ЖКХ принято на вчерашнем заседании межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, пишет "Коммерсант"

Как сообщил "Ъ" представитель вице-премьера Илья Джус, введение нормы решено перенести на 1 июля 2019 года, а освобождение от оплаты ЖКУ заменит отказ от штрафов за задержку платежа, при этом будет разработан механизм подтверждения отсутствия данных в системе. "У нас нет задачи устраивать шоковую терапию, поэтому мы предложили увеличивать ответственность постепенно - с 2018 года наступает административная ответственность за неразмещение сведений в ГИС, а с 1 июля 2019 года будет вводиться норма про экономическую мотивацию", - объяснил газете это решение замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев. А замглавы Минстроя Андрей Чибис уточнил, что возможность не взимать с 1 июля 2019 года с потребителей штрафы и пени в случае неразмещения квитанций в ГИС ЖКХ - это один из вариантов, который был принципиально одобрен. По его словам, к 1 сентября ведомства должны подготовить уже согласованные поправки.

По словам А.Чибиса, в правительстве намерены дифференцировать ответственность за неразмещение информации в системе в зависимости от степени вины. Как пояснил М.Евраев, чтобы исключить ответственность за случайные ошибки, "обсуждается возможность вынесения предупреждения или небольшого штрафа при первом нарушении, а при дальнейшем неразмещении информации - уже наложение серьезных штрафов". Ответственность предлагается ввести и для оператора ГИС ЖКХ - "Почты России". А.Чибис отметил, что вчера на заседании рабочей группы было принято решение предусмотреть в поправках финансовую ответственность оператора системы, в частности, за потерю данных или сбои, повлекшие причинение ущерба.

С 1 июля 2017 года в системе должны будут размещатьсяне только о домах и приборах учета, но и о начислениях за коммунальные услуги. В противном случае должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. руб., а юрлицам - до 200 тыс. руб.