Бюджет ставят к станку

20 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг представил проект стратегии развития станкопрома — одной из наиболее зависимых от импорта отраслей российской промышленности. Проект предполагает рост рынка в отрасли к 2030 году до 100–128 млрд руб., а снижение импортозависимости планируется за счет стимулирования в том числе через льготные займы. Ключевым механизмом развития в стратегии указана господдержка: из 65,3 млрд руб. инвестиций в НИОКР и новые мощности из Фонда развития промышленности и бюджета должно быть выделено почти 80% средств, пишет "Коммерсантъ".

Минпромторг разработал проект стратегии развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года и план ее реализации на 2017–2020 годы. Отрасль называлась одной из ключевых для импортозамещения и одновременно наиболее проблемной: основные закупки станков для промышленных проектов шли за рубежом и поэтому были уязвимы для санкций. При консервативном сценарии проекта стратегии объем рынка к 2030 году составит 96,2 млрд руб. со средним ежегодным ростом 1,7%, при базовом сценарии рост составит 2%, объем рынка — 100,5 млрд руб. Целевой, наиболее оптимистичный сценарий оценивает объем рынка к 2030 году в 128,5 млрд руб. при 4% среднегодового роста. Проект нацелен на рост доли российской продукции на внутреннем рынке до 50% к 2030 году, рост внутреннего выпуска на 15% в год и организацию производства ключевых комплектующих.

Стратегия развития будет реализована в два этапа. В 2017–2021 годах должна быть создана «основа для возрождения отрасли». К концу этапа «за счет захвата емких ниш рынка российскими производителями» объем выпуска достигнет 30,7 млрд руб. В ходе второго этапа — экстенсивного развития отрасли в 2022–2030 годах — объем выпуска должен достичь 63,6 млрд руб., что превышает текущие объемы производства в 8,6 раза.