Формальные нарушения не будут поводом для доначисления налогов

20 июня. FINMARKET.RU - Последняя версия поправок закрепляет в Налоговом кодексе понятие необоснованной налоговой выгоды: поправки четко определяют, когда компания не может уменьшить налог, воспользоваться льготой или получить вычет, пишут "Ведомости", ссылаясь на документ.

Необоснованность налоговой выгоды – один из самых распространенных аргументов при доначислении налогов. В каждом втором деле, замечает налоговый менеджер крупной, часто в необоснованности выгоды обвиняют с ходу, даже не проанализировав сделку, пишет издание.

Критерии необоснованной выгоды сформулировал Высший арбитражный суд (ВАС) в 2006 г. – это позволило снизить риски налоговых претензий. Но после объединения ВАС с Верховным судом риски вернулись – суды стали выносить разные решения, и дискуссия о закреплении новых правил в Налоговом кодексе возобновилась.

Бизнес боялся, что поправки закрепят в законе сложившуюся практику, когда налоговики отказывают в вычетах по формальным основаниям, например из-за дефектов в счетах-фактурах. Но, отмечают "Ведомости", в согласованной версии проекта формальные нарушения не считаются основанием для претензий. Главное – реальность операции.

Не смогут отказать компании в праве уменьшитьи из-за формальных претензий к ее контрагенту. Сейчас налоги доначисляют просто потому, что в цепочке контрагентов кто-то их не уплатил, жалуются юристы. А суды соглашаются, даже если однодневкой оказался контрагент шестого звена, сетовал управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Но получить вычет компания может, только если сделку совершил именно тот контрагент, с которым она заключила договор, или его субподрядчик. Главная обязанность компании – убедиться, что именно это лицо выполнило работу, объясняет федеральный чиновник.