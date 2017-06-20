Запуск единой базы данных о населении могут отложить

20 июня. FINMARKET.RU - Введение единого электронного реестра актов гражданского состояния, в котором на федеральном уровне будет собрана вся разрозненная информация о гражданах, затягивается, пишет "Коммерсантъ". Так как Минюст не разработал единый формат для перевода бумажных документов в электронную форму, уже оцифрованные разноформатные сведения не могут быть сведены воедино. Поэтому Минфин предлагает передать ему от Минюста полномочия по определению этих требований, а также перенести на восемь месяцев как срок окончания перевода актовых книг в электронный вид, так и дату запуска единого реестра.

Изменить порядок подготовки единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) Минфин предлагает в законопроекте, опубликованном вчера на портале правовых актов.

Как следует из пояснительной записки к проекту поправок Минфина, Минюст до сих пор не утвердил требования к форматам электронных записей актов гражданского состояния. Из-за этого разработчики информационных систем начали оцифровывать базы документов, применяя различные форматы, и теперь записи не могут быть использованы для внесения в единый. Поэтому Минфин предлагает передать ему полномочия по формированию требований к документам.

Также ведомство предлагает перенести сроки перевода в электронный формат актовых книг ЗАГС. Ведомство считает, что срок окончания работ нужно отложить с 31 декабря 2019 года до 31 августа 2020 года. Также Минфин предлагает перенести на восемь месяцев начало действия норм о ведении единого реестра — до 1 сентября 2018 года и процесса оптимизации процедур оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния — до 1 сентября 2020 года.